Letartóztattak egy magyar férfit, tízezer dollárnyi rézkábelt lopott Kanadában

Elfogtak egy Torontóban élő 39 éves magyar férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tízezer dollár értékű rézkábelt lopott el egy betörés során.

A torontói rendőrség közleménye szerint Sz. Zsolt hat nappal ezelőtt egy társával együtt hajtotta végre a betörést – írja a 24.hu.

A kanadai rendőrök azt közölték, hogy a páros egy fehér színű terepjárót használhatott a betörés elkövetésekor. Sz. Zsoltot betöréssel, ötezer dollár feletti érték eltulajdonításával, bűncselekményből származó vagyon birtoklásával és más bűncselekményekkel gyanúsították meg.

A 39 éves férfit letartóztatták, a másik gyanúsítottat jelenleg is keresik.

A nyitókép illusztráció.