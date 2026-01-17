ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nagy kupac rézdrót és rézkábel.
Nyitókép: Pexels

Letartóztattak egy magyar férfit, tízezer dollárnyi rézkábelt lopott Kanadában

Infostart

Az eset Torontóban történt, a helyi rendőrség adott róla hírt.

Elfogtak egy Torontóban élő 39 éves magyar férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy tízezer dollár értékű rézkábelt lopott el egy betörés során.

A torontói rendőrség közleménye szerint Sz. Zsolt hat nappal ezelőtt egy társával együtt hajtotta végre a betörést – írja a 24.hu.

A kanadai rendőrök azt közölték, hogy a páros egy fehér színű terepjárót használhatott a betörés elkövetésekor. Sz. Zsoltot betöréssel, ötezer dollár feletti érték eltulajdonításával, bűncselekményből származó vagyon birtoklásával és más bűncselekményekkel gyanúsították meg.

A 39 éves férfit letartóztatták, a másik gyanúsítottat jelenleg is keresik.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Letartóztattak egy magyar férfit, tízezer dollárnyi rézkábelt lopott Kanadában

lopás

kanada

toronto

rézkábel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól

Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól
A Benes-dekrétumok szlovák megerősítéséről és alkalmazásáról tartott kerekasztal-beszélgetést a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, ennek alkalmával kereste meg az InfoRádió Tárnok Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatóját, aki az mondta, a II. világháború utáni években nem álltak le a konfiskálások, a szlovák államnak óriási biznisz mind a mai napig.
VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Cáfolják Trump súlyos állítását, amely miatt meg akarja szerezni Grönlandot

Cáfolják Trump súlyos állítását, amely miatt meg akarja szerezni Grönlandot

A dán Arktikus Együttes Parancsnokság vezetője szerint nincsenek orosz vagy kínai hajók Grönland közelében, szemben Donald Trump amerikai elnök korábbi állításaival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas mázli az Eurojackpoton: újabb magyar milliomost avattak az európai szuperlottón

Hatalmas mázli az Eurojackpoton: újabb magyar milliomost avattak az európai szuperlottón

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 08:51
Svédországból szívták le a mezőkövesdi férfi bankszámláját
2026. január 17. 08:00
Csontvázak a szekrényben: a pozsonyi „M0”-t is úgy építhették, hogy a Benes-dekrétumra hivatkozva vett el a szlovák állam földet magyaroktól
×
×
×
×