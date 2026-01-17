ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Radar screen background. Vector sonar illustration. Military scan system.
Nyitókép: Ket4up/Getty Images

„Esetleges katonai műveleketek” – Figyelmeztetés a dél-amerikai légtérben

Infostart / MTI

Óvatosságra intette pénteken a Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes térségei fölött áthaladó repülőgépeket az amerikai légi közlekedési hivatal.

Óvatosságra intette pénteken a Mexikó, Közép-Amerika és Dél-Amerika egyes térségei fölött áthaladó repülőgépeket az amerikai légi közlekedési hivatal (FAA), esetleges katonai műveletekre és a GPS-használatban fellépő zavarokra hivatkozva.

A figyelmeztetésben a többi között név szerint említik Ecuadort és Kolumbiát, valamint hozzáteszik, hogy a figyelmeztetés 60 napra szól.

A mexikói kormány a bejelentést elővigyázatosságnak nevezte, kiemelve, hogy az nem jelent légtérkorlátozást, és nem érinti a Mexikó fölötti légi közlekedést sem.

Kezdőlap    Külföld    „Esetleges katonai műveleketek” – Figyelmeztetés a dél-amerikai légtérben

amerika

légtér

katonai művelet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Meglepő kanyarok a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokban

Meglepő kanyarok a magyarországi alkoholfogyasztási szokásokban
A közelmúlt válságidőszakában a pénzügyi stressz és a státusz-orientáció növelte leginkább az alkoholfogyasztást, a pandémia időszakában ugyanakkor nem indult általános alkoholfogyasztási hullám Magyarországon – derült ki egy most megjelent kutatásból. Az InfoRádió a felmérésről Fertő Imrét, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát kérdezte.
Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Az elnök Washingtonból távozva a repülőtéren újságírók előtt kifejtette, hogy a kiterjedt amerikai katonai beruházások révén megcélzott amerikai rakétavédelmi pajzs, az „Aranykupola" (Golden Dome) kiépítése szempontjából is fontos szerepet kapna Grönland. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kérdésről tárgyalások vannak a NATO-val is.
 

Grönland inkább Izland, mint Amerikai Virgin-szigetek

Az amerikaiak 75 százaléka nem támogatja Grönland bekebelezését - közölte az egyik republikánus szenátor

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kétszeres pénzeső jöhet az unióból, ám figyelmeztetnek: nagy a baj a Magyarországot is érintő tervekkel

Kétszeres pénzeső jöhet az unióból, ám figyelmeztetnek: nagy a baj a Magyarországot is érintő tervekkel

A Horizon Europe következő, 2028–2034-es ciklusa történelmi léptékű forrásokat mozgósítana az uniós kutatás és innováció támogatására, de a jelenlegi tervezet több ponton nem ad elég erős garanciát a pénz hatékony felhasználására az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint. Az elemzés hangsúlyozza, hogy a költségvetés közel megduplázása önmagában nem biztosít nagyobb gazdasági és versenyképességi hatást, ha a célok, az irányítás és a teljesítménymérés továbbra is hiányos. A Számvevőszék különösen kockázatosnak tartja az uniós hozzáadott érték tisztázatlanságát és a gyenge eredményindikátorokat egy ekkora program esetében. A jelentés összképe szerint a Horizon Europe komoly lehetőség, de csak akkor válhat valódi növekedési eszközzé, ha a szabályozás és az ellenőrzés érdemben erősödik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nevet vált a Honvéd? Ezt jelentette be Szijjártó Péter elnök, készülhetnek a szurkolók

Nevet vált a Honvéd? Ezt jelentette be Szijjártó Péter elnök, készülhetnek a szurkolók

A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 09:44
Nincs megállás, tovább bontják a Maduro-rendszer tégláit
2026. január 17. 09:27
Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése
×
×
×
×