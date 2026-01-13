ARÉNA - PODCASTOK
Oil Refinery Piping system in contrast with a blue sky
Nyitókép: Huyangshu/Getty Images

Vége a száznapos olajszállítási szünetnek, közben a Mol is tárgyalt

Infostart / MTI

Kedd éjszaka megindult a kőolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken (JANAF) keresztül a pancsovai finomítóba.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter hétfőn jelentette be, hogy éjféltől elindul a szállítás. A tárcavezető közölte, hogy mintegy száz nap kihagyás után a napokban a JANAF-on keresztül 85 ezer tonna nyersolaj érkezik a szerbiai finomítóba, amely így még a hét során újra tudja indítani a termelést. Az első gázolaj szállítmány január 26-án vagy 27-én futhat ki az olajfinomítóból – tette hozzá. A következő héten további 35-45 ezer tonna nyersolaj érkezésére számítanak.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök hétfőn egyeztetett a Mol vezetésével a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS lehetséges megvásárlásáról. A találkozó részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A Mol csoport képviselői egy hete kezdték meg a szerb olajipar működésének átvizsgálását. A szakemberek a benzinkutak, a pancsovai finomító, valamint az Elemér határában fekvő gázfeldolgozó munkáját is elemzik.

Az amerikai pénzügyminisztérium Idegen Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben – az ország egyetlen kőolajfinomítójában – leállt a termelés. December 31-én azonban az OFAC különleges licencet adott ki a vállalat számára, amely 2026. január 23-áig lehetővé teszi az operatív tevékenységek folytatását. A külön engedély értelmében újraindítható a kőolaj-finomítói feldolgozás, engedélyezett a nyersolaj importja, valamint egyes pénzügyi tranzakciók. Emellett az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerbiai Kőolajipari Vállalat 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

