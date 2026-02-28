Egyszülős központ: óriási siker a CsillagPont program

„Lezárult a fél évvel ezelőtt indult Egyszülős Csillagpont elnevezésű fejlesztő program, amely kifejezetten sérült gyermekeket egymaguk nevelők támogatására jött létre. A programba bekapcsolódott csaknem 30 család komplex gyógypedagógiai fejlesztésben és széles körű támogatásban részesült” – közölte Nagy Anna.

Az Egyszülős Központ vezetője szerint nagyon jók, nagyon szépek, és nagyon szívbemarkolóak ennek az első hat hónapnak a tapasztalatai. 27 gyerek kapott heti szintű fejlesztést, összesen mintegy 600 órában. „Nagyon sokféle problémával fordultak hozzánk a szülők. Értelmi, mozgás-, látás-, hallássérült gyerekekkel vagy autizmussal élőkkel jöttek, úgyhogy rendkívül sokféle, színes volt a csapat. Azt hiszem, ilyen szép hat hónapom kevés volt, mint ami most mögöttünk van” – mesélte Nagy Anna. Arról is beszélt, hogy

a heti rendszerességű foglalkozásokat a szülők részvételével felkészült szakemberek tartják.

„Ez két okból is fontos. Részben azért, mert amikorra letelik ez a fél év, addigra a szülők nagyon sokat tanulnak arról, hogy hogyan tudják ők is segíteni a gyerekeket, miként folytathatják azokat a fejlesztéseket, vagy azoknak egy részét, amit közösen csináltak a gyógypedagógussal” – közölte az Egyszülős Központ vezetője.

Másrészt nagyon sok szülő arról is beszámolt, hogy korábban nem látta, mi történik a gyerekével ezeken a fejlesztéseken. A program keretében viszont közösen vehettek részt. „Természetesen folytatjuk az Egyszülős Csillagpont programunkat, várhatóan több mint 40 gyerekkel tudjuk folytatni a gyógypedagógiai fejlesztéseket a következő hónapokban” – tette hozzá Nagy Anna.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 341 ezer egyszülős családban több mint félmillió gyermek él, közülük legalább 16 ezren fogyatékossággal.