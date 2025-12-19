ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.28
usd:
329.53
bux:
110405.74
2025. december 19. péntek Viola
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Vlagyimir Putyin elárulta mi kellene ahhoz, hogy abbahagyják a háborút

Infostart / MTI

Moszkva kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság okai megszűnnek - jelentette ki az orosz elnök évértékelő sajtótájékoztatóján.

"Készen állunk és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában felvázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése esetén" - mondta, hangot adva azon véleményének, hogy Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra.

Putyin szerint azért kell megszüntetni az ukrajnai konfliktus okait, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló helyzet, és hogy a béke "hosszútávú, tartós és stabil legyen".

"Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha garantálják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép- és hosszú távon" - hangoztatta.

Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajlandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Oroszország 2026-ban már békében és háborúk nélkül akar élni - tette hozzá. De kilátásba helyezte, hogy ha felmerülnek a kalinyingrádi régiót fenyegető veszélyek - ezzel az orosz exklávé elleni blokádfenyegetésre utalt -, akkor Oroszország meg fogja őket semmisíteni.

"Az ilyen természetű lépések egyszerűen a konfliktus eddig soha nem látott eszkalációjához vezetnek" - figyelmeztetett. Közölte, hogy az orosz hadsereg rendszeresen válaszol az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadásokra, és ez utóbbiak ereje nem összehasonlítható az előbbiekkel.

Bejelentette, hogy Oroszország kész megfontolni, hogy tartózkodjon az Ukrajna mélyebb területei elleni csapásoktól az ukrajnai választások napján. Emlékeztetett arra, hogy Oroszország az ukrán támadások közepette is megtartotta saját voksolását a veszélyeztetett régiókban.

Hangsúlyozta, hogy az ukrán hatalom nem lehet legitim választások nélkül.

Úgy vélekedett: Oroszországnak jogában áll követelni, hogy az ukrajnai választások kiírása esetén a területén élő ukrán állampolgárok is - akiknek száma szerinte 5 és 10 millió között lehet - részt vehessenek a választásokon.

A fronton kialakult helyzetnek arra kell kényszerítenie az ukrán hatóságokat, hogy békés eszközökkel zárják le a konfliktust - mondta. Kijelentette, hogy a hadászati kezdeményezés az oroszországi Kurszk megye felszabadítása óta folyamatosan az orosz hadsereg kezében van, amely a teljes frontvonalon támad, hol gyorsabb, hol lassabb ütemben.

Közölte egyebek között, hogy a "különleges hadművelet" övezetében jelenleg 700 ezer ember van, és hogy idén közülük több mint 400 ezren szerződtek le az orosz hadseregbe. Elismerte, hogy az orosz hadseregnek hiánya van nehézdrónokból, de azt állította, hogy egészében véve fölényben van a pilóta nélküli légi járművek terén.

Arra figyelmeztetett, hogy alááshatja az EU iránti bizalmat, ha az unió Ukrajna finanszírozására használja fel az orosz kintlévőségeket.

"A lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig velünk nyíltan próbálnak megtenni - az rablás. (…) De miért nem sikerül végrehajtani ezt a rablást? Mert a következmények súlyosak lehetnek a rablók számára" - mondta Putyin. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország bíróságon fogja megvédeni az érdekeit, és rámutatott, hogy az intézkedés megingatja a letétjeiket Európában elhelyező olajtermelő országok bizalmát. Leszögezte, hogy a kintlévőségeket vissza kell majd adni.

Meglátása szerint "Európa fokozatosan eltűnik, ha nem működik együtt az Oroszországi Föderációval". "Ha Oroszország és Európa egyesítené erőit, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-nk nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké. Ha egyesítenénk és kiegészítenénk lehetőségeinket, virágoznánk, ahelyett, hogy egymással háborúzunk" - tette hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy a néhai Helmut Kohl német kancellár 1993-ban arról beszélt: Európa jövőjének, ha a kontinens fenn akar maradni önálló civilizációs központként, közösnek kell lennie Oroszországéval, mert természetes módon kiegészítik egymást.

Igazat adott Donald Trump amerikai elnöknek a BBC ellen indított rágalmazási per ügyében.

"A hamis hírek és a manipuláció problémája létezik, ez nyilvánvaló. Úgy gondolom, hogy Trump elnöknek igaza van" - szögezte le. Elmondta, hogy miközben Oroszország sohasem avatkozott bele amerikai elnökválasztásba, addig az európai politikai elitek ezt "nyilvánvalóan megtették".

Ismételten szót ejtett arról, hogy Oroszország korábban kérte felvételét a NATO-ba. "Együttműködtünk a NATO-val, noha nem csak együttműködést, hanem közvetlen tagságot szerettünk volna - egykor a Szovjetunió, majd később az Oroszországi Föderáció. De mindkét esetben rájöttünk, hogy ott nem számolnak velünk" - mondta Putyin az éves sajtótájékoztatót kísérő élő adásban.

Prognózisa szerint az éves infláció Oroszországban 6 százalék alatt marad, talán 5,6 százalékos lesz, a reálbérek emelkedése pedig 4,5 százalékos. A lakosság által feltett kérdések megválaszolásával összekötött sajtótájékoztatón, amely több mint négy és fél órán át tartott, a fő hangsúlyt a belső szociális, társadalompolitikai és gazdasági témák kapták. Az elnök egyebek között elmondta, hogy hisz Istenben és hogy szerelmes.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin elárulta mi kellene ahhoz, hogy abbahagyják a háborút

vlagyimir putyin

békekötés

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Év végi sajtótájékoztatójában Putyin orosz elnök ismertette az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket és az orosz gazdaság helyzetét is – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programvezetője az InfoRádióban.
 

Vlagyimir Putyin évértékelője: Oroszország meg fogja semmisíteni a Kalinyingrádot érő fenyegetéseket

Az ukrán elnök is megszólalt a 90 milliárd eurós uniós támogatásról

Orosz elnöki különmegbízott: arculcsapás az EU-nak, hogy nem sikerült megegyezni a befagyasztott vagyonról

Donald Trump most Ukrajnát sürgeti

Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

Tárgyaltak is a gazdák négy biztossal Brüsszelben, nem csak gyújtogattak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke eredményesnek ítéli a brüsszeli gazdatüntetéseket. Papp Zsolt az InfoRádiónak nyilatkozott az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur országok, tehát Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay között kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról.
 

Mesterterv: mi történt most valójában a brüsszeli EU-csúcson?

Raklapmáglyák, térdig érő krumpli és zeller – elérték céljukat a gazdák Brüsszelben

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszűnik a megállapodás az MVM és az E.ON között

Megszűnik a megállapodás az MVM és az E.ON között

Közös megegyezéssel megszűnik pénteken az MVM csoportnak az E.ON csoporttal 2024. december 16-án kötött adásvételi megállapodása, amely az E.ON Energie Románia 68 százalékos részesedésének, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos részesedésének megvásárlásáról szól - tájékoztatott az MVM.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a húsbavágó igazság családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?

Kiderült a húsbavágó igazság családtámogatásokról: tényleg ez áll a pénzkifizetések mögött?

Hogyan lehet ekkora különbség abban, mennyit költ egy ország a gyerekekre? Vajon miért szerepel Magyarország a középmezőnyben? Mutatjuk!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Putin vows no more wars if West treats Russia with respect

Russia's leader said during a four-hour TV marathon that claims that an attack on Europe was planned were "nonsense".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 19. 19:20
Fizetős lesz Róma több látványossága is
2025. december 19. 19:07
Szabadon engedték a Bondi Beach-re tartó, antiszemita gyanús férfiakat
×
×
×
×