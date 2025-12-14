ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
New Delhi , India - Nobember 21, 2022: A view of tourist hub Main Bazaar in downtown New Delhi on a hot afternoon.
Nyitókép: Getty Images

Gyakorlatilag leállt a világváros a szmog miatt

Infostart

Forgalomkorlátozó intézkedéseket vezettek be Újdelhiben, miután az indiai főváros sűrű szmogra ébredt vasárnap, a levegő minősége a „súlyos” kategóriába került.

Az indiai környezetvédelmi hatóság beszámolója szerint Újdelhi mind a 40 mérőállomása vörös figyelmeztetést adott reggel, ami a súlyos kategóriába tartozó légszennyezettséget jelzi.

A hatóságok elrendelték a nem létfontosságú szolgáltatást végző benzines, illetve régebbi dízelmeghatású teherautók belépésének tilalmát a fővárosba, továbbá

elrendelték minden építési és bontási tevékenység leállítását, és az online oktatás bevezetését az iskolák felsőbb tagozatain.

Ahol megoldható, ott biztosítani kell, hogy az állami, önkormányzati és magánhivatalok alkalmazottainak legalább a fele otthonról dolgozhasson, illetve a csúcsforgalom mérséklése érdekében lehetőség szerint be kell vezetni a lépcsőzetes munkakezdést.

Az indiai főváros számos kerületében a szmog miatt gyengék a látási viszonyok,

az autók csak lassan, bekapcsolt fényszórókkal haladnak.

Meteorológusok szerint a mostanihoz hasonló sűrű szmog kialakulásához olyan tényezők együttes hatása járul hozzá, mint például a szennyező anyagok kibocsátásának növekedése, a légmozgás gyakorlatilag teljes leállása és az alsó légkör megnövekedett nedvességtartalma.

Kezdőlap    Külföld    Gyakorlatilag leállt a világváros a szmog miatt

india

szmog

újdelhi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Hétfőn Steve Witkoff amerikai különmegbízott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, hogy egy tűzszünet lehetőségéről egyeztessenek. Úgy tűnik, hogy az amerikai közvetítők Moszkva után ismét Kijev felé fordulnak, hogy közelítsék a felek álláspontjait. A berlini tárgyalások előtt eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy országa kész lemondani a NATO-tagságról nyugati biztonsági garanciákért cserébe, teljesítve ezzel az oroszok egyik legfőbb követelését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat

Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat

Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eleven killed in shooting targeting Jewish community at Australia's Bondi Beach, police say

Eleven killed in shooting targeting Jewish community at Australia's Bondi Beach, police say

A further 29 people have been taken to hospital and one gunman was also killed, NSW Police have told a news conference.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 14:50
Terepjáróban lőtték ki a Hamász-vezért és négy társát
2025. december 14. 13:56
Párizsban biztonsági okokból lemondták a híres szilveszteri ünnepséget
×
×
×
×