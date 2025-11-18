Rövidebb töltés, nagyobb hatótáv: nagy javulás jön az elektromos autóknál

A brit Hydrohertz egy olyan új akkumulátor-hűtőrendszert jelentett be, amely jelentősen lerövidítheti az elektromos autók gyorstöltési idejét, miközben javítja a hatótávolságot, az élettartamot és a biztonságot is – írja a hvg.hu. A cég szerint ehhez nem is kellenek új típusú akkumulátorok. A tesztek szerint fél óra helyett tíz perc is elég lehet a gyorstöltésre, és 50-60 kilométerrel is megnőhet egy átlagos közepes e-autó hatótávja.

A „Dectravalve” technológia lényege, hogy

az akkumulátort nem egyetlen egységként kezeli, hanem több, külön-külön szabályozott hőmérsékleti zónára osztja.

Ez sokkal pontosabb hűtést és fűtést tesz lehetővé, így minden cella optimális tartományban működhet. A hagyományos hűtőlemezekkel szemben a rendszer nem az egész akkumulátort próbálja egyszerre korrigálni, hanem modulonként avatkozik be.