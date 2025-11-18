Rövidebb töltés, nagyobb hatótáv: nagy javulás jön az elektromos autóknál

Az újfajta moduláris hűtési rendszer tíz százalék plusz hatótávot és gyorsabb töltést ígér az elektromos autók számára.
A brit Hydrohertz egy olyan új akkumulátor-hűtőrendszert jelentett be, amely jelentősen lerövidítheti az elektromos autók gyorstöltési idejét, miközben javítja a hatótávolságot, az élettartamot és a biztonságot is – írja a hvg.hu. A cég szerint ehhez nem is kellenek új típusú akkumulátorok. A tesztek szerint fél óra helyett tíz perc is elég lehet a gyorstöltésre, és 50-60 kilométerrel is megnőhet egy átlagos közepes e-autó hatótávja.
A „Dectravalve” technológia lényege, hogy
az akkumulátort nem egyetlen egységként kezeli, hanem több, külön-külön szabályozott hőmérsékleti zónára osztja.
Ez sokkal pontosabb hűtést és fűtést tesz lehetővé, így minden cella optimális tartományban működhet. A hagyományos hűtőlemezekkel szemben a rendszer nem az egész akkumulátort próbálja egyszerre korrigálni, hanem modulonként avatkozik be.
KezdőlapAutóRövidebb töltés, nagyobb hatótáv: nagy javulás jön az elektromos autóknál
Marco Rossi azt mondta vasárnap, hogy nehéz most a jövőre gondolni, s ebben egyrészt igaza van, másrészt a mondat talán többféleképpen is értelmezhető. De az élet, bármennyire is fájó a kiesés, nem áll meg. Mit hozhat a válogatottnak 2026?
Donald Trump amerikai elnök várhatóan hamarosan aláírja azt az Oroszországgal szembeni szankciós csomagot, mellyel súlyos büntetővámokkal tudja terhelni azokat az országokat, melyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak - értesült több amerikai portál. Súlyosbodok a korrupciós botrány Ukrajnában: a legnagyobb ellenzéki politikai erő már Zelenszkij elnök távozását követeli. A fronton Ukrajna példátlan támadást hajtott végre: felrobbantották Donyeck két legnagyobb, orosz megszállás alatt álló hőerőművét, ezzel a térségben elment az áram. A fronton Pokrovszk ostroma a végéhez közelít: az orosz erők gyakorlatilag teljesen elfoglalták a közép-donyecki települést. Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.