Változások a béketervben, itt az új 20 pont – a nap hírei

Nyilvánosságra hozta és részletesen ismertette a 20 pontos béketervet az ukrán elnök. A komplex dokumentumról már két hónapja tárgyal Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország. A béketervben többek között feltétel nélküli megnemtámadási egyezmény szerepel Oroszország és Ukrajna között. A tervezet a frontvonalak befagyasztása mellett újabb demilitarizált övezetek kialakítását is előirányozza, amelyekre az amerikai delegáció különleges gazdasági övezetekként hivatkozik.

A terv az ukrán kívánságokat tükrözi, de megoldatlan kérdések is maradtak benne, köztük Ukrajna keleti, megszállt területeinek sorsa és a zaporizzsjaji atomerőmű kezelése. Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Kijev és Washington már mindenben megállapodott, a tervet pedig eljuttatták az orosz tárgyalóknak. A floridai tárgyalásokon kidolgozott javaslatot amerikai tárgyalók ismertetik Oroszországgal.

A magyar gazdaság egyszerre szenved az orosz-ukrán háborútól és az Európai Unió hanyatlásától – nyilatkozta a miniszterelnök a Magyar Nemzetnek. Orbán Viktor az interjúban úgy fogalmazott, hogy Magyarország uniós tagsága egyszerre szükséges és életveszélyes, mivel a magyar export jelentős része a térségbe kerül. Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban megismételte, hogy keleti szomszédunk csatlakozása nem valósulhat meg, nyíltan ellenzi a tárgyalások megkezdését is. Hozzátette: az uniós tagság nem jelent védelmi garanciát Kijevnek. A kormányfő szerint az Európában érezhető háborús feszültség Nyugat-Európa és az Európai Unió hanyatlásának a következménye, a szankciós politika pedig ellehetetlenítette az európai ipart.

Legalább egynapos tűzszünetet sürgetett az ukrajnai harctéren XIV. Leó pápa. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, hogy szomorú, amiért Oroszország látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet. A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette a világ más háborús övezeteiben is.

Karácsonyra visszavárják a zarándokokat és a turistákat Betlehembe, Jézus születésének helyére a gázai háború miatti két éves szünet után. Szenteste a Születés temploma melletti katolikus Szent Katalin templomban celebrálják az éjféli misét. Az ünnep előtt néhány nappal Pierbattista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem pátriárkája a háború kitörése óta negyedszer, három napra a Gázai övezetbe látogatott, ahol találkozott az övezet keresztény közösségével.

Karácsony alkalmából a katolikus, a református és az evangélikus egyház magyarországi vezetői Budapesten, Esztergomban, Balatonalmádiban és Győrben tartanak ünnepi szentmisét, istentiszteletet. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szenteste a budapesti Szent István-bazilikában mutatja be az éjféli szentmisét. A bíboros csütörtökön délelőtt 10 óra 30 perctől az esztergomi bazilikában celebrál ünnepi misét.

46 ezren fordultak orvoshoz Magyarországon influenzaszerű tünetekkel a múlt héten – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel több mint 250 ezren keresték fel orvosukat. Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, Csongrád-Csanád és Nógrád vármegyékben csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva.

Elítélte az Európai Bizottság, hogy az amerikai külügyminisztérium beutazási tilalmat rendelt el öt európai, köztük Thierry Breton korábbi uniós biztos ellen az online tér cenzúrázására hivatkozva. A közlemény szerint az Európai Bizottság magyarázatot vár az Egyesült Államok hatóságaitól, miközben továbbra is együttműködik Washingtonnal. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint az öt érintett az amerikai platformokon igyekezett elnyomni azokat az amerikai nézőpontokat, amelyekkel nem értenek egyet.

Kína és Oroszország ENSZ-nagykövetei bírálták az Egyesült Államokat a venezuelai műveletei miatt. Oroszország állandó ENSZ-képviselője New Yorkban, a világszervezet Biztonsági Tanácsának ülésén törvénytelennek nevezte a latin-amerikai ország partjainál létrehozott amerikai blokádot. Kína állandó képviselője fenyegetőnek nevezte az Egyesült Államok fellépését, és úgy vélte, az amerikai műveletek veszélybe sodorják a latin-amerikai térség békéjét és biztonságát.

Ausztráliában Új-Dél-Wales állam parlamentje jóváhagyta a fegyvertartás szigorítására vonatkozó törvényjavaslatot. A tervezet a sydney-i terrortámadás után került a testület elé. Az újonnan elfogadott jogszabály négyre korlátozza az egy fő által tartható fegyverek számát. Az új törvény szélesebb jogköröket ad a rendőrségnek is a tüntetések korlátozására, illetve betiltja többek között a Hamász vagy a Hezbollah zászlóinak nyilvános használatát.