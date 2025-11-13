ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 13. csütörtök
Slusszkulcs cserél gazdát egy férfi és egy nő között.
Nyitókép: Getty Images/coffeekai

Ez a márka tarolja most le a magyar használtautó-piacot – meglepő toplisták

Infostart

Izgalmas részleteket mutatnak a Használtautó.hu január és október közötti adatai a magyar használtautó-piac árkategóriáiról.

Az 1 millió forint alatti kínálatot egyértelműen a praktikus, fenntartható típusok uralják. A toplista élén az Opel Astra (78 600 érdeklődés) áll, amelyet a Suzuki Swift (74 800) és a Ford Focus (47 200) követ. Ezeket a modelleket az alacsony fenntartási költség, a könnyű alkatrész-ellátás és a tartós technika tartja a népszerűségi lista élén a legolcsóbb szegmensben.

Az autók átlagára ebben a kategóriában 400–600 ezer forint között alakul, miközben az átlagos életkor meghaladja a 20 évet, és a futásteljesítmény jellemzően 200–270 ezer kilométer körül mozog – derül ki a portál közleményéből.

A hazai középkategória a legnagyobb forgalmú ársáv, ahol a Volkswagen Golf (60 253 érdeklődés), az Opel Astra (55 415) és a Ford Focus (54 758) vezetik a mezőnyt. Ezeket követi a Škoda Octavia, a BMW 3-as sorozat és az Audi A4, vagyis a szegmensben a praktikum és presztízs már kéz a kézben jár.

Ebben az ársávban az autók átlagára 2,5-3 millió forint, az átlagéletkor 12-15 év, a futásteljesítmény pedig jellemzően 180-240 ezer kilométer között alakul. A Golf és az Astra a tartós népszerűség szimbólumai, miközben a fiatalabb vásárlók körében az olcsóbb kompakt BMW-k és Audik is népszerűek.

5–10 millió forint között a Tesla Model 3 verhetetlen

A közép-felső kategóriában egyértelmű fordulat látszik: a Tesla Model 3 messze a legnépszerűbb modell 24 ezer érdeklődéssel, toronymagasan megelőzve a hagyományos márkákat. A Skoda Octavia, Suzuki Vitara és Toyota Corolla is erősek ebben a szegmensben, de a Tesla előretörése jól mutatja, hogy a villanyautók iránti kereslet a használtpiacon is töretlen.

Az autók átlagára 6–8 millió forint, az átlagéletkor 4-6 év, az elektromos modellek pedig a legfiatalabbak és legkevesebbet futottak jellemzően 60–130 ezer kilométer közötti futásteljesítménnyel. A SUV-okat a Toyota C-HR és a BMW X-sorozat képviseli az árkategóriában.

„Az 1 millió forint alatti szegmensben továbbra is a praktikus és könnyen fenntartható modellek vezetik a rangsort. A középkategóriában a Tesla Model 3 felfutása egyértelmű jelzés arra, hogy az elektromos autók iránti igény folyamatosan erősödik a másodpiacon is. A prémium szegmensben viszont továbbra is a német márkák dominálnak, ami arra utal, hogy a magasabb árkategóriában a vásárlók hosszú távú értéktartást és presztízst keresnek” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

10 millió forint felett a német prémium és a Tesla harcát láthatjuk

A prémium szegmensben a német luxusmárkák dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen. A BMW X-sorozat vezeti a listát (27 000 érdeklődés), mögötte a Mercedes-Benz GLE-osztály és a Tesla Model Y következik.

A toplista első tíz helyéből hatot a BMW és a Mercedes modelljei foglalnak el, de két Tesla is bekerült - a Model Y és a Model 3 -, ami jelzi, hogy az elektromos autók már a luxuskategóriában is versenyképes alternatívává váltak.

A prémium modellek átlagára 14–22 millió forint, átlagéletkoruk 3–5 év, és jellemzően 60–100 ezer kilométert futottak. A vásárlók itt nem csupán presztízst, hanem értékállóságot és fejlett technológiát keresnek.

Petr Pavel cseh köztársasági elnök szerint a NATO-tagállamok nem tűrhetik tovább az orosz légteret sértő repüléseket, és ha Moszkva nem hagy fel a provokációkkal, a szövetségnek határozottabban kell reagálnia, akár az orosz gépek lelövésével is.
A magyar–amerikai nukleáris deal keretében a Westinghouse szállítani fog fűtőanyagot a paksi atomerőműhöz, továbbá az SMR-ek, vagyis a kis moduláris erőművek tekintetében is előrelépések történtek – mondta el az InfoRádióban a Magyar Külügyi Intézet kutatója, Bárány Péter.
 

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
Szerdán ülésezett a kormány és az esti közlönyben több döntés meg is jelent. Ezek egyika a villamos energiáról szóló törvényt írja felül egy rendelettel.

Csökkent a kiskereskedelmi forgalom növekedése október 1. és november 1. közötti négy hétben, a vásárlók a Black Friday-t várhatják.

He signed it into law just hours after the House of Representatives voted 222-209 to approve it.

