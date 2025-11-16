Új korlátozás – súlyos ára lenne a belső égésű motorok uniós megmaradásának

A tervezett szigorú elektromos kvótáról a Handelsblatt számolt be. A tekintélyes üzleti lap erről „ipari és diplomáciai forrásokra” hivatkozva írt.

A szigorítás fokozatai szakértők szerint „riasztóak”. Erre utal, hogy az EU-ban már 2027-re az összes új cégautó, bér- és lízingautó mintegy 50 százalékának szén-dioxid-kibocsátástól mentesnek kell lennie, 2030-ra pedig a szóban forgó alsó küszöbnek 90 százalékra kell emelkednie.

A bizottság december 10-én erre vonatkozóan átfogó jogalkotási csomag előterjesztését tervezi.

A Handelsblatt és az újságra hivatkozó más német hírportálok információi szerint a szigorúbb flottakövetelmények előfeltételt jelentenének a belső égésű és dízel motorok 2035-től tervezett tilalmának több tagállam által követelt enyhítéséhez. Korábbi információk szerint erről ugyancsak decemberben születhet végleges döntés.

Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke értesülések szerint nyitott a kompromisszumra, azaz a lazításra, egyidejűleg ugyanakkor a flottaszabályozás elektromos irányú szigorítására.

Ugyancsak a Handelsblatt vonatkozó elemzését idézve a Portfolio kiemelte, hogy gyakorlatilag a belső égésű és dízel meghajtású motorok betiltásának „visszacsempészéséről” van szó, ami növelheti a költségeket és torzíthatja a piacot.