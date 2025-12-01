ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 1. hétfő
Érdekes részleteket árult el a moszkvai útról Lázár János

Infostart
A magyar miniszterelnök pénteken járt az orosz fővárosban, ahol tárgyalt Vlagyimir Putyin elnökkel, az útra mások mellett elkísérte Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető most ismertette, hogy az olcsó gáz és áram biztosítása állt a megbeszélések középpontjában, miközben Paks II. építése is új lendületet kaphat.

Az építési és közlekedési miniszter „óriási iskolának” minősítette a múlt heti moszkvai látogatást a Rádió 7-nek adott interjújában, amit a Telex szemlézett.

Lázár János saját bevallása szerint három ok miatt volt a delegáció tagja: egyrészt „ő hozta tető alá a paksi szerződést”. Másrészt Orbán Viktor azért vitte a minisztert magával, mert a szuverenitási döntésekben erős álláspontot képvisel. Szerinte fontos szempont volt az is, hogy több szerepet is képvisel, és részt vesz a választási kampányban.

A riporter az esetleges budapesti békecsúcsról is kérdezte Lázár Jánost, aki úgy látja: nagy esélye van annak, hogy a magyar fővárosban rendezzék az orosz és az amerikai elnök találkozóját.

A miniszter megjegyezte: a kormányfő arra kérte Vlagyimir Putyint, hogy a közeljövőben lépjenek előre a béketárgyalásokban.

A miniszter azt is megerősítette, hogy nagy kerülővel mentek Moszkvába, 6 óra volt oda, 6 óra vissza az út, ennek nemzetbiztonsági szempontból volt jelentősége. Budapestről hajnali 4 órakor indultak el a moszkvai tárgyalásra.

