2025. november 29. szombat Taksony
Orbán-Putyin találkozó Moszkvában 2025. november 28-án
Nyitókép: kremlin.ru, TASSZ

Orbán Viktor értékelte a moszkvai útját

Infostart / MTI
Magyarország két fő cél érdekében kamatoztatta kapcsolatait az elmúlt napokban - közölte a miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor bejegyzésében azt írta: "Tegnap hosszú napunk volt. Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitt az út. Új helyzet van. Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk."

Kifejtette: egyrészt, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. "Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor Washingtonban Trump elnök úrral megállapodtunk, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól. Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek" – tette hozzá.

A második feladatnak azt nevezte, hogy továbbra is megfizethető áron biztosítsák a magyar családok és vállalatok számára az energiát. "Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában" – írta Orbán Viktor.

Így jellemzi Orbán Viktor Vlagyimir Putyint – országjárás Nyíregyházán

Orbán Viktor kormányfő Nyíregyházára utazott, a városban a Digitális Polgári Körök országjárásának második állomását tartják. A kormányfőt felszólalása előtt a Nyíregyházi Napló főszerkesztője kérdezte.
 

Orbán Viktor Németországból üzent: ez lenne a megoldás Ukrajnában

Orbán Viktor értékelte a moszkvai útját

Orosz olajcégek érdekeltségeinek magyar felvásárlása: „csendben és nagy nyilvánosság nélkül"

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vészhelyzetet hirdettek ki egy európai országban: 30 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet

A görög hatóságok vízügyi szükséghelyzetet rendeltek el az athéni régióban és két égei-tengeri szigeten, hogy felgyorsítsák az infrastruktúra fejlesztését, és megoldást találjanak a krónikus aszály súlyosbította növekvő vízhiányra.

Milliárdokból épülnek az akkugyárak, de a magyarok alig vesznek e-autót - tényleg ez az oka?

Miközben Magyarország soha nem látott tempóban építi ki az akkumulátorgyár-kapacitását, a hazai elektromosautó-piac továbbra is messze elmarad a nyugat-európai trendektől.

Fall of Zelensky's top aide - reboot for Kyiv or costly shake-up?

A widening corruption scandal forced Ukraine's second most powerful person, Andriy Yermak, to resign.

2025. november 29. 14:02
Ne rutinból vezessen a Hungária-Thököly sarkon!
2025. november 29. 13:42
Orbán Viktor: Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége
