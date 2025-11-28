Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

Az elnök elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök javasolta egy orosz–amerikai csúcstalálkozó megrendezését Budapesten. „Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadta az Egyesült Államok elnökével való találkozó lehetőségét éppen az ön országában” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Index beszámolója szerint, hozzátéve, hogy szívesen venne részt egy budapesti találkozón, ha a felek megállapodnak ebben.

Putyin „kiegyensúlyozottnak” nevezte Orbán Viktor álláspontját az ukrán kérdésben, hangsúlyozva, hogy Moszkva értékeli Budapest mérsékelt pozícióját.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Orbán Viktorral őszintén meg tudnak vitatni minden kérdést és közösen kereshetnek megoldásokat a felmerülő problémákra. A magyar miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország kész tárgyalási helyszínt biztosítani a konfliktus rendezéséről szóló megbeszélésekhez.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Magyarország kapcsolatai jelenleg a pragmatizmuson és a közös történelem „legjobb elemein” alapulnak. Az országok az energetika területén működnek együtt, az idei áruforgalom hét százalékkal nőtt.

Kapcsolatban vagyunk egymással, telefonon beszélgetünk, és kollégáink folyamatosan kommunikálnak.

Nagy örömömre szolgál megjegyezni, hogy a mai nappal járó minden nehézség ellenére kapcsolataink megmaradtak és továbbra is fejlődnek. Jól tudjuk, hogy közös történelmünkben voltak jobb és nehezebb időszakok is

– mondta az orosz elnök.

Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikeréhez – jelentette ki Orbán Viktor. „Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, és így nálunk is” – hangoztatta. Felhívta figyelmet arra, hogy Magyarország érdekelt a békében, amit a korábbi kétoldalú találkozók során is kifejtett, és kifejezte reményét, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez is.

A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország értékeli az Oroszországból érkező energiaszállítások stabilitását, és érdekelt a párbeszéd folytatásában ezen a területen.

Orbán hangsúlyozta, hogy az orosz export biztosította az ország számára Európa legalacsonyabb energiaárait.

„Ez a 14. alkalom, hogy önnel találkozom. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatra figyelemmel tényleg nagyon sokat tettünk népeink közötti együttműködés fejlesztéséért. És őszintén remélem, hogy még sokat fogunk tenni”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök Moszkvába való indulása előtt kijelentette, hogy folytatni kívánja az olaj- és gázimportot Magyarországra. Elmondása szerint az Egyesült Államok feloldotta a csővezetékes szállításokra vonatkozó szankciókat.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország nem engedett a külső nyomásnak, és továbbra is együttműködik Oroszországgal, fenntartva a pragmatikus kapcsolatokat a két ország között.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő jelezte, hogy a vezetők nem terveznek sajtótájékoztatót.

A TASZSZ orosz hírügynökség hírösszefoglalója szerint a találkozón elhangzott még, hogy az Oroszország és Magyarország közötti kereskedelem visszaesése az elmúlt időszakban „a külső korlátozások miatt” következett be, de még ebben az évben is van némi növekedés: kicsi, szerény, de még mindig több mint hét százalék, valamint a két ország közötti energiaügyi együttműködés meglehetősen kiterjedt, de „vannak olyan kérdések és problémák”, amelyek vitát igényelnek.