ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Kremlben tárgyalt az Ukrajna körüli helyzetről és a kétoldalú kapcsolatokról. A találkozón jelen volt Szergej Lavrov külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is.

Az elnök elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök javasolta egy orosz–amerikai csúcstalálkozó megrendezését Budapesten. „Köszönöm, hogy ilyen pozitívan fogadta az Egyesült Államok elnökével való találkozó lehetőségét éppen az ön országában” – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Index beszámolója szerint, hozzátéve, hogy szívesen venne részt egy budapesti találkozón, ha a felek megállapodnak ebben.

Putyin „kiegyensúlyozottnak” nevezte Orbán Viktor álláspontját az ukrán kérdésben, hangsúlyozva, hogy Moszkva értékeli Budapest mérsékelt pozícióját.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Orbán Viktorral őszintén meg tudnak vitatni minden kérdést és közösen kereshetnek megoldásokat a felmerülő problémákra. A magyar miniszterelnök kijelentette, hogy Magyarország kész tárgyalási helyszínt biztosítani a konfliktus rendezéséről szóló megbeszélésekhez.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország és Magyarország kapcsolatai jelenleg a pragmatizmuson és a közös történelem „legjobb elemein” alapulnak. Az országok az energetika területén működnek együtt, az idei áruforgalom hét százalékkal nőtt.

Kapcsolatban vagyunk egymással, telefonon beszélgetünk, és kollégáink folyamatosan kommunikálnak.

Nagy örömömre szolgál megjegyezni, hogy a mai nappal járó minden nehézség ellenére kapcsolataink megmaradtak és továbbra is fejlődnek. Jól tudjuk, hogy közös történelmünkben voltak jobb és nehezebb időszakok is

– mondta az orosz elnök.

Magyarország készen áll a béketárgyalások helyszínéül szolgálni és hozzájárulni ezek sikeréhez – jelentette ki Orbán Viktor. „Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, és így nálunk is” – hangoztatta. Felhívta figyelmet arra, hogy Magyarország érdekelt a békében, amit a korábbi kétoldalú találkozók során is kifejtett, és kifejezte reményét, hogy az asztalon fekvő békejavaslatok elvezetnek a fegyverszünethez és a békéhez is.

A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország értékeli az Oroszországból érkező energiaszállítások stabilitását, és érdekelt a párbeszéd folytatásában ezen a területen.

Orbán hangsúlyozta, hogy az orosz export biztosította az ország számára Európa legalacsonyabb energiaárait.

„Ez a 14. alkalom, hogy önnel találkozom. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatra figyelemmel tényleg nagyon sokat tettünk népeink közötti együttműködés fejlesztéséért. És őszintén remélem, hogy még sokat fogunk tenni”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök Moszkvába való indulása előtt kijelentette, hogy folytatni kívánja az olaj- és gázimportot Magyarországra. Elmondása szerint az Egyesült Államok feloldotta a csővezetékes szállításokra vonatkozó szankciókat.

Orbán Viktor hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország nem engedett a külső nyomásnak, és továbbra is együttműködik Oroszországgal, fenntartva a pragmatikus kapcsolatokat a két ország között.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő jelezte, hogy a vezetők nem terveznek sajtótájékoztatót.

A TASZSZ orosz hírügynökség hírösszefoglalója szerint a találkozón elhangzott még, hogy az Oroszország és Magyarország közötti kereskedelem visszaesése az elmúlt időszakban „a külső korlátozások miatt” következett be, de még ebben az évben is van némi növekedés: kicsi, szerény, de még mindig több mint hét százalék, valamint a két ország közötti energiaügyi együttműködés meglehetősen kiterjedt, de „vannak olyan kérdések és problémák”, amelyek vitát igényelnek.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

moszkva

orbán viktor

vlagyimir putyin

szergej lavrov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

The European aerospace giant said it had found that intense radiation from the Sun could corrupt data crucial to flight controls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 28. 20:53
Egyedül a magyar kormány nem támogatja megbízható hírekhez való hozzáférést
2025. november 28. 19:48
Mesterséges intelligencia: kiborult a szennyvíz miatt egy előadóművész, pert indít
×
×
×
×