ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.33
usd:
331.57
bux:
108049.76
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök rendkívüli sajtóértekezletet tart a washingtoni Fehér Házban 2025. június 27-én, a szövetségi bíróságok beavatkozási lehetőségének korlátozásáról szóló legfelsőbb bírósági döntés meghozatala után. Az Egyesült Államokban az alkotmánybírósági szerepet is betöltő legfelsőbb bíróság döntése értelmében túllépték hatáskörüket azok a szövetségi bírák, akik megakadályozták a születés jogán járó állampolgárság (birthright citizenship) gyakorlatának megszüntetésére vonatkozó kormányzati intézkedés hatályba lépését.
Nyitókép: MTI/EPA/ABACA pool/Yuri Gripas

Megrendült a németek bizalma a Trump vezette Egyesült Államokban – Franciaországot tekintik az első számú partnernek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Fordult a kocka a németek körében az első számú kül- és biztonságpolitikai szövetséges megítélésében. Egy éve még az Egyesült Államok állt az első helyen, mára viszont egy friss felmérés szerint kénytelen volt átadni helyét Franciaországnak.

A szóban forgó felmérést a Körber Alapítvány megbízásából a Forsa közvélemény-kutató intézet végezte. A válaszokból kitűnt, hogy Donald Trump elnöksége óta a németek jóval kritikusabban ítélik meg az Egyesült Államokat.

A válaszadók 73 százaléka rossznak tartja a kétoldalú kapcsolatokat az „új” Amerikával, és mindössze 27 százalék volt ellenkező véleményen.

Egy évvel ezelőtt az értékelés szinte teljes egészében fordított volt, akkor még 74 százalék minősítette jónak Németország és az Egyesült Államok kapcsolatait. A Biden–Trump váltás eszerint nem tett jót a kétoldalú viszonynak.

A megkérdezettek 35 százaléka válaszolta csupán, hogy továbbra is az amerikai nukleáris ernyőre kellene támaszkodni. Ugyanakkor mintegy háromnegyedük javasolta azt, hogy Németországnak a francia és a brit nukleáris ernyő védelmére kell törekednie.

Az elmúlt három évvel ellentétben a németek immár nem az Egyesült Államokat, hanem Franciaországot tekintik országuk legfontosabb külpolitikai partnerének. A válaszadók 46 százaléka vallotta ezt, míg az Egyesült Államokat csak 26 százalék favorizálta.

Oroszországnak ebből a megközelítésből elenyésző hányadban, csak az AfD radikális jobboldali, illetve a 2024-ban alakult radikális baloldali párt hívei köréből jutott hely.

A felmérésből kitűnt az is, hogy a németek megosztottak abban a kérdésben, vajon országuknak aktívabb szerepet kellene betöltenie a nemzetközi válságok rendezésében. A válaszadók 48 százaléka sürgetett nagyobb szerepvállalást, míg 43 százalék ellenezte ez.

Azt ugyanakkor

az egyértelmű többség elutasította, hogy Németország a gazdasági vezető szerep mellett katonai téren is vezető szerepvállalásra törekedjen.

A válaszadók többsége, csaknem 50 százaléka az Ukrajna elleni orosz háborút tartotta a német politika előtt álló legnagyobb kihívásnak. Az orosz elnökben a többség egyáltalán nem bízik, 76 százalék szerint Vlagyimir Putyin kizárólag győzelemre törekszik az Ukrajna ellen indított háborújában.

Mindössze 21 százalék volt azon a véleményen, hogy Putyin érdekelt a tárgyalásos rendezésben.

Kezdőlap    Külföld    Megrendült a németek bizalma a Trump vezette Egyesült Államokban – Franciaországot tekintik az első számú partnernek

németország

donald trump

franciaország

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Felpörögtek az események az amerikai-ukrán-orosz-európai egyeztetésben. Amerika egyelőre nem számol egy Zelenszkij-látogatással, de ez a helyzet gyorsan megváltozhat.
 

Amerikai-orosz-ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

Moszkva: Európával majd később foglalkozunk

Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elmagyarázták az oroszok, miért nem bombázták még szét az Egyesült Államokat

Elmagyarázták az oroszok, miért nem bombázták még szét az Egyesült Államokat

Nemrég amerikai ATACMS-rakétákkal támadta az ukrán haderő az oroszországi Voronyezs térségét, ennek kapcsán az orosz médiában boncolgatták szakértők bevonásával a témát, hogy miért nem indít katonai csapást Oroszország az Egyesült Államok ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hírt kaptak a Trónok Harca rajongói: jöhet végre a sorozat folytatása?

Óriási hírt kaptak a Trónok Harca rajongói: jöhet végre a sorozat folytatása?

George R.R. Martin megerősítette, hogy a Trónok harca folytatását tervezi az HBO, ami a sorozat befejezése után játszódna.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Meanwhile, a US official tells the BBC that Ukraine has "agreed to a peace deal".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 13:43
Felszólítás az Európai Bizottságnak: újra elítélte Magyarországot az Európai Parlament
2025. november 25. 13:06
Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala
×
×
×
×