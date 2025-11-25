Fordulat Németországban, foghatják a fejüket a döntéshozók

Az ifo németországi gazdasági kutatóintézet havonta felméri a német cégek körében, miként látják a gazdasági kilátásokat. Ez kilencezer cégvezető megkérdezésével jár, része, hogy értékeljék a jelenlegi üzleti helyzetet, és az is része, hogy leírják, hogyan látják a következő hat hónapot üzleti szempontból. Az üzleti hangulatról szóló index novemberben 88,1 pontra esett vissza, az októberi 88,4 pontos érték után – írta meg a Handelsblatt.

A Reuters által megkérdezett közgazdászok enyhe emelkedéssel számoltak, várakozásuk az volt, hogy az érték minimálisan emelkedik, 88,5 pontra. A vállalatok ugyan kissé optimistábban ítélték meg jelenlegi üzleti helyzetüket, kilátásaikat viszont a korábbinál is borúlátóbban értékelték. Clemens Fuest, az Ifo elnöke ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a német gazdasági szereplők kételkednek abban, hogy hamarosan élénkülés következne be.

A feldolgozóiparban is romlottak a kilátások, különösen a jövőbeli várakozások tekintetében. Az ifo konjunktúraszakértője, Klaus Wohlrabe a Reuters-nek úgy fogalmazott, a német gazdaság nem tud előremozdulni. Az LBBW közgazdásza, Jens-Oliver Niklasch elmondta, ismét csalódásra adnak okot az adatok. Az, hogy az üzleti helyzetet enyhén optimistábban értékelik a szereplők, nem sokat jelent, hiszen minimális volt a növekedés, és még a jelenlegi helyzetértékelés is rendkívül alacsonyan van – tette hozzá.

Szintén kiemelte, hogy a beharangozott őszi reformokból nem sok történt meg igazából. „Sajnos a politika része ennek a problémának. Jobb lenne, ha a megoldás része lenne” – mondta Niklasch. A Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank vezető közgazdásza, Alexander Krüger úgy fogalmazott, „belegondolni sem jó, mi történik, ha a fiskális csomag által várt élénkítő hatás nagyrészt elmarad”. Kiemelte, fontos lenne, hogy a szövetségi kormány tegyen valamit Németország versenyképtelenségi problémáival kapcsolatban.

Mindeközben a szolgáltatási szektorban javult az üzleti klíma. A szállítás és a logisztika területén ugyanakkor jelentős visszaesés történt, a turizmus viszont javított teljesítményén. A kereskedelemben romlott a hangulat, különösen a kiskereskedelem „mutatkozott csalódottnak”. Az építőiparban szintén rosszabb lett a hangulat, a gyenge kereslet továbbra is egy meghatározó szűk keresztmetszet – írja a cikk.

A tavaszi visszaesést és a nyári stagnálást követően a Bundesbank várakozásai szerint 2025 utolsó negyedévében a német gazdaság ismét enyhe növekedést mutathat. A konjunktúra erősödését a szakemberek ugyanakkor először csak jövőre várják, az infrastruktúrára és a védelemre költött állami források hatása akkor jelenhet meg először. A cikk hozzáteszi, hogy a német ipart ugyanakkor továbbra is fékezik az amerikai vámok, és a németországi ipar romló nemzetközi versenypozíciója.