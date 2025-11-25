A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

Az ukrajnai rendezésről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan „helyes” pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni – jelentette ki hétfő esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Mostanra, Genf (a genfi tárgyalások) után, kevesebb pont maradt, már nem 28, és sok helyes elem került beépítésre ebbe a keretbe” – mondta Zelenszkij.

„Csapatunk már ma beszámolt a lépések új tervezetéről, és ez valóban a helyes megközelítés. Az érzékeny kérdéseket, a legkényesebb pontokat Trump elnökkel fogom megbeszélni” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

A BBC azt írta,

Ukrajna európai szövetségesei a terv módosított változatát készítették el, miután elutasították azokat a részeket, amelyek az orosz háborús célokat szolgálták.

„Most a háború befejezéséhez szükséges lépések listája megvalósíthatóvá válhat…” – mondta Zelenszkij a Telegramon. „Sok helyes elemet építettek be ebbe a keretrendszerbe.”

Amerikai és ukrán tárgyalódelegációk vasárnap Genfben találkoztak, hogy megvitassák az amerikai és orosz tisztviselők által októberben kidolgozott tervet, amely aggodalmat keltett Kijevben és európai szövetségesei körében. Az orosz képviselők nem vettek részt a svájci találkozón.

Moszkvában Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója hétfőn elutasította a módosításokat azzal az indokkal, hogy hiányzik belőlük a konstruktivitás, és azok nem működőképesek Oroszország számára.

Támadták Kijevet Kedden a kora reggeli órákban Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arról számolt be, hogy orosz rakéta- és dróntámadások hulláma érte az ukrán fővárost. Egy lakóházat támadtak az oroszok, és megzavarták az áram- és vízellátást.



Az ukrán energiaügyi minisztérium is megerősítette az ország energiainfrastruktúrájának létesítményeire irányuló „tömeges, kombinált ellenséges támadást”. Megkezdték a következmények felmérését, és amint a bizotnsági helyzet lehetővé teszik, a helyreállítási munkálatok is megkezdődnek.

Időközben Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára azt hangsúlyozta, hogy a Trump-adminisztráció nem pártolja Oroszországot a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseiben.

„Az az elképzelés, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem egyformán vesz részt mindkét féllel ebben a háborúban a befejezés érdekében, teljes és totális tévedés” – mondta az őt faggató újságíróknak.

Ezzel folytatódott a már a genfi tárgyalásokon felmerült téma: akkor Marco Rubio amerikai külügyminiszternek tagadnia kellett, hogy a Trump által támogatott 28 pontos tervet a „Kreml írta”, mivel annak több eleme is Moszkva régóta fennálló követeléseire irányult.

Zelenszkij hétfő este azt nyilatkozta, hogy a felülvizsgált terv „valóban a helyes megközelítés”, illetve hogy az érzékeny kérdéseket, a legkényesebb pontokat meg fogja beszélni Trump elnökkel.

Az ukrán elnök irodájának egyik tisztviselője arról beszélt, hogy

a pénteken kiszivárgott 28 pontos terv már nem létezik.

A Financial Timesnak nyilatkozva Szergij Kiszlica, Ukrajna külügyminiszterének első helyettese, aki részt vett a hétvégi genfi ​​tárgyalásokon, elmondta: a legújabb terv mindössze 19 pontból áll, a politikailag legérzékenyebb elemek közül néhányról, beleértve a területi engedményeket is, most maguknak a vezetőknek kell dönteniük.

Kedden ülésezik a hajlandók koalíciója, Ukrajna európai szövetségesei virtuális találkozón vitatják meg a fejleményeket – jelentette be Sir Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Azt mondta, még van tennivaló az „igazságos és tartós béke” megteremtése érdekében Ukrajnában.