ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.94
usd:
331.27
bux:
107759.81
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Emmanuel Macron francia elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a párizsi államfői rezidencián, az Elysée-palotában tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 4-én, miután befejeződött az Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban támogató nemzetközi koalíció párizsi csúcstalálkozója.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Emmanuel Macron francia elnök úgy vélekedett kedden egy interjúban, hogy az amerikai elnök ukrajnai béketerve jó irányba mutat, de bizonyos elemein még javítani kell, hogy Ukrajna és Európa számára is elfogadhatók legyenek.

Ez a kezdeményezés jó irányba, a béke irányába mutat. Ugyanakkor vannak a tervnek olyan pontjai, amelyeket érdemes lenne megvitatni és továbbfejleszteni – mondta el a francia elnök az RTL rádiónak.

"Békét akarunk, de nem olyan békét, amely kapitulációval lenne egyenértékű" - fogalmazott, hozzátéve, hogy csak az ukránok dönthetnek arról, milyen területi engedményekre hajlandóak.

„Az a javaslat, ami most az asztalra került, arról ad képet, mi lenne elfogadható az oroszok számára. De ez vajon azt jelenti, hogy ezt kell elfogadni az ukránoknak és az európaiaknak is? A válasz az, hogy nem” – szögezte le Macron, aki szerint békekötés esetén Ukrajna első védelmi vonala az lenne, hogy újraszervezi hadseregét, erre vonatkozóan nem lehet korlátot szabni.

Kifejtette azt is, hogy

csak az európaiak dönthetnek arról, hogyan kellene felhasználni az Európában lévő befagyasztott orosz vagyonokat, amelyeket Donald Trump – terve szerint – az Egyesült Államok vezette ukrajnai újjáépítés finanszírozására fordítana.

A francia elnök nyilatkozatában azt is hangoztatta, hogy nem szabad gyengeséget mutatni az orosz fenyegetéssel szemben.

„Oroszországnak gyakorlatilag 10 éve tudatosan az a stratégiája, hogy újra birodalommá váljon, vagyis minden irányba terjeszkedjen” – mondta.

A francia elnök ismét elmondta: Franciaország nem akar fiatal franciákat „Ukrajnába küldeni”.

Kezdőlap    Külföld    Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

oroszország

ukrajna

háború

emmanuel macron

béketerv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Gyorsan bekövetkezhet az is, hogy Washingtonba utazzon Volodimir Zelenszkij

Felpörögtek az események az amerikai-ukrán-orosz-európai egyeztetésben. Amerika egyelőre nem számol egy Zelenszkij-látogatással, de ez a helyzet gyorsan megváltozhat.
 

Amerikai-orosz-ukrán tárgyalásfolyam zajlik az Egyesült Arab Emírségekben

A 28 pontos béketerv már nem is létezik, most már az elnököknek kell dönteniük

Moszkva: Európával majd később foglalkozunk

Emmanuel Macron elmondta, mi lenne Ukrajna első védvonala

Hat orosz szánkóst szántak meg a döntnökök, ott lehetnek az olimpián

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pokolgépes fenyegetésekkel terrorizáltak egy egész országot: lebuktak a "malactalálka" tagjai

Pokolgépes fenyegetésekkel terrorizáltak egy egész országot: lebuktak a "malactalálka" tagjai

Németországban a rendőrség több tartományban tartott házkutatásokat iskolák, pályaudvarok, bevásárlóközpontok és egyéb közterületek elleni pokolgépes fenyegetések ügyében - jelentette be a szövetségi bűnügyi rendőrség kedden.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy változás érik a Balatonnál: indul az akció, ezeket a strandokat érinti először

Nagy változás érik a Balatonnál: indul az akció, ezeket a strandokat érinti először

Hamarosan megkezdődnek a Balaton újabb medertisztítási és nádprofilozási munkálatai Balatonfenyves térségében - jelentette be az önkormányzat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Meanwhile, the US has confirmed its officials are set to meet Russian representatives in Abu Dhabi

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 12:09
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből
2025. november 25. 12:00
Moszkva: Európával majd később foglalkozunk
×
×
×
×