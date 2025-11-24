ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels

Az elveszett törzs 2500 év után tér haza Izraelbe – és ez nem film, hanem a valóság

Infostart

2030.ig Izraelbe költöztetik Indiából a Bné Menase közösséget. A több ezer fős csoport a zsidók babilóni fogsága óta elveszett törzse leszármazottjának tekinti magát.

Az izraeli kormány vasárnap jóváhagyta Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Ofir Szofer bevándorlási és befogadási miniszter javaslatát a Bné Menase közösség Izraelbe történő teljes áttelepítéséről 2030-ig – jelentette be a miniszterelnöki hivatal.

A vasárnapi kormányülésen elfogadták, hogy 2026 végéig ezerkétszáz ember érkezzen Izraelbe, és 2030-ig befejezik mintegy 5800 főnek, a teljes közösségnek az izraeli befogadását Északkelet-Indiából az ottani, Manipurban és Mizoramban tapasztalható etnikai feszültségek közepette.

Az új bevándorlókat Izrael északi részén, Nof HaGalil városban és a térségben fogják letelepíteni széles körű befogadási program segítségével, és egyesíteni fogják azokat a családokat, melyeknek tagjai már korábban Izraelbe települtek.

„Ez egy fontos és cionista döntés, amely megerősíti az északi térséget és Galileát” – mondta a miniszterelnök.

Ezzel a lépéssel a közösség minden tagját áttelepítik Izraelbe, miután az elmúlt két évtizedben mintegy négyezren érkeztek közülük korábbi kormányhatározatok alapján.

A Bné Menase, vagyis Menasse fiai egy indiai közösség, amely különféle tibeti-burmai etnikai csoportokhoz tartozik India és Burma határvidékén. Tagjai magukat a babiloni fogságba hurcolt zsidók leszármazottainak, Izrael elveszett törzsei egyikének tekintik.

A mintegy tízezer emberből álló csoportból többen felvették a modern zsidó vallást az utóbbi évtizedekben.

