Zöldre festették a velencei csatorna vizét a klímakonferencia elleni tiltakozásul

A brazíliai Belémben tartott, szombaton lezárult konferencia kompromisszumos záródokumentumát az eredeti tervhez képest 19 órás késéssel fogadták el.

A szövegből végül kikerült a fosszilis tüzelőanyagok szó szerinti említése.

A házigazda Brazília a kéthetes konferencia vitái közepette igyekezett globális egységet felmutatni annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nem küldött hivatalos delegációt az eseményre.

A megállapodás bejelentése után André Aranha Correa do Lago, a COP30 elnöke elismerte, hogy kemény csaták zajlottak, és egyes dolgokban nem sikerült akkora haladást elérni, mint előzőleg remélték.

Kolumbia, Panama és Uruguay az Európai Unióval karöltve követelte, hogy a dokumentum tartalmazza a fosszilis tüzelőanyagokról való leválást, miközben Szaúd-Arábia és más kőolajexportőr országok ragaszkodtak ahhoz, hogy a szöveg még említést se tegyen erről. Éjszakába nyúló feszült vita után az Európai Unió végül elállt attól, hogy megvétózza az egész megállapodást, de jelezte, hogy nem ért egyet a nyilatkozat végkövetkeztetésével.

Wopke Hoekstra, az EU klímaügyekért felelős biztosa újságíróknak úgy fogalmazott: támogatni kell a megállapodást, mert „legalább a jó irányba halad”.

A Panamát képviselő tárgyaló, Juan Carlos Monterrey azt mondta: nem elégedettek az eredménnyel.

„Egy olyan klímaügyi határozat, amelyben még csak ki sem lehet ejteni azt, hogy fosszilis tüzelőanyag, nem mondható semlegesnek, ez már bűnrészesség.

Ami itt történik, az még az inkompetencia határait is túllépi” – mondta.

Correa do Lago szombat reggel jelezte: a COP30 elnöksége kiad egy mellékdokumentumot a fosszilis tüzelőanyagokról és az erdők védelméről, azokról a témákról, amelyeket a konszenzus hiánya miatt mellőzni kényszerültek a közös megállapodás szövegéből.

António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölte a konferencián elfogadott határozatokat, ugyanakkor elismerte, hogy sokan csalódottan távozhatnak a rendezvényről.

„Az ENSZ klímakonferenciái konszenzuson alapulnak, és a jelenlegi, geopolitikailag igencsak töredezett korszakban különösen nehéz az országoknak konszenzusra jutni” – mondta a főtitkár, aki szerint még nagyobb elkötelezettségre és még több szolidaritásra lenne szükség.