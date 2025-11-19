ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda Erzsébet
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Russia Today (RT) orosz állami televíziós és online hírcsatorna alapítása 20. évfordulójának alkalmából a moszkvai Nagyszínházban rendezett ünnepségen 2025. október 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Pavel Bednyjakov

Hosszan magyarázott egy robot Putyin elnöknek, majd táncolt is neki – videó

Infostart

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek egy Utazás a mesterséges intelligencia világába címen rendezett konferencián bemutattak egy táncoló robotot.

Az orosz államfő a műszaki vívmányait bemutató kiállítást megtekintve találkozott a robottal, amely „Grín” néven mutatkozott be fémes hangján. „Én vagyok az első orosz humanoid robot, amely megtestesült mesterséges intelligenciával rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy program vagyok a képernyőn, hanem a technológia fizikai megtestesülése” – tette hozzá Grín. „Szerettem volna megmutatni a legutóbbi táncot, amelyet a teremtőimtől tanultam. (...) A kedvenc számom” – jelentette ki Grín, és elkezdett táncolni. Előadását követően udvariasan meghajolt.

„Több mint negyven érzékelő segít nekem simán mozogni. Biztosan tartani az egyensúlyt és biztonságosan kapcsolatba lépni az emberekkel” – mondta Grín a elnöknek. „Nagyon szép, köszönöm” – válaszolt Putyin. Az orosz elnök megtekintette a Sberbank új generációs intelligens ATM-jeinek egyikét is, amely kamerája segítségével 10 mutató, például a pulzus és a vérnyomás alapján összefoglalót ad az ügyfeleknek egészségi állapotukról.

Pár nappal korábban egy szintén állítólag mesterséges intelligenciával működő robot felsült Moszkvában a nyilvánosság előtt, mert az Aidol névre keresztelt szerkezet nem sokkal színpadra lépése után orra bukott.

oroszország

vlagyimir putyin

robot

