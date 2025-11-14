Országos főállatorvos: szigorítani kell, újra felbukkant a madárinfluenza és a sertéspestis

Tovább terjed két veszélyes állatbetegség: a madárinfluenza kórokozóját Csongrád-Csanád vármegyében, a sertéspestisét pedig Baranyában azonosították.

„Egy Csongrád-Csanád vármegyében, Szentes településen lévő állattartó jelezte vasárnap, hogy az állatai bágyadtak, megemelkedett az elhullás. Megtörtént a mintavétel, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma kimutatta a madárinfluenza vírust” – mondta az InfoRádióban Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke.

A főállatorvos arról is beszélt, hogy a madárinfluenza mindig ősszel kezdődik, tavaly például pontosan október 1-én indult.

A fertőzött vadmadarak okozzák a járványt, ahogy a nyugati és déli területekre vándorolnak és megállnak Magyarországon, megfertőzve a házi madarakat.

Az intézkedések kapcsán Nemes Imre azt mondta, már megkezdődött a vizsgált állomány felszámolása. Az érintett telep körül 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és 10 kilométeres körben megfigyelési körzetet állítottak föl, az állatorvosok elvégzik a szükséges vizsgálatokat az ottani állatokon.

Az országos főállatorvos hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a házi madarak ne találkozhassanak a vadmadarakkal, ezért is rendelték el már október első napjától a szárnyasok áttartási kötelezettségét, ami azt jelenti, hogy lehetőség szerint zárt helyen kell őket tartani, vagy ha ez nem megoldható, akkor zárt helyen kell biztosítani az etetésüket, itatásukat, elkerülve a vándormadarakkal való találkozást. Hozzátette, mindemellett természetesen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása is nagyon fontos.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke azt is megerősítette, hogy újabb helyszínen bukkant fel az afrikai sertéspestis (ASP), a Nébih laboratóriuma egy, a magyar-horvát határon kilőtt vaddisznóban mutatta ki a betegséget. Megjegyezte,

ez a terület korábban is magas kockázatúnak minősült, de tekintettel a horvát járványhelyzetre, már tettek megelőző intézkedéseket, amiket most majd szigorítani kell.

Ezzel kapcsolatban a főállatorvos leszögezte, hogy az ASP Magyarországon 2018 óta fordul elő, de csak vaddisznókban. Ezért nagyon fontos a házi sertésállomány védelmét továbbra is magas szinten tartani, nehogy közéjük is bekerüljön a betegség. Lényeges továbbá a sertéstelepek megfelelő menedzsmentje és a járványvédelmi zártság megerősítése ezen a területen – szögezte le.

Nemes Imre mindezeken túl igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a betegségek ellenére a sertés- és baromfi termékek továbbra is biztonságosan fogyaszthatók. Az afrikai sertéspestis embert egyáltalán nem tud megbetegíteni, és emberi madárinfluenzás fertőzés sem fordult még elő sem Magyarországon, sem pedig az Európai Unióban. Azaz jelenleg idehaza kizárható, hogy a kettőből valamelyik humán megbetegedést okozzon.