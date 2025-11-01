ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 1. szombat Marianna
Swabbing barred rock mix breed rooster to test for avian influenza
Nyitókép: Merrimon/Getty Images

Kitört a madárinfluenza Németországban: már állatok százezreit kellett leölni

Infostart

Németországban példátlanul korán és rendkívül gyorsan terjed idén a madárinfluenza, a helyzet már szinte minden tartományt érint, és több mint félmillió baromfit kellett kényszerűen leölni a járvány miatt.

Németországban példátlanul korán és rendkívül gyorsan terjed idén a madárinfluenza, a helyzet már szinte minden tartományt érint, és több mint félmillió baromfit kellett kényszerűen leölni a járvány miatt. A legsúlyosabb veszteségek Alsó-Szászországban, Schleswig-Holsteinben, Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Brandenburgban jelentkeztek, ahol vadmadárrezervátumokat is jelentős pusztulás ért: csak Linum környékén például több mint 2000 daru hullott el.

A zárt térben történő elhelyezés kötelezettsége már csütörtöktől érvényben van Saar-vidék és az önálló Hamburg tartományokban. Az ország délnyugati részén fekvő Saar-vidék az első tartomány volt, amely a madárinfluenza kitörése után kötelezettséget írt elő: az állatok zárt térben tartására vonatkozó kötelezettség célja, hogy minimalizálja a vadon élő madarak bejutásának kockázatát, és megvédjen a további fertőzéstől. A madárinfluenza terjedésének további megakadályozása érdekében október 30-tól minden baromfival kapcsolatos eseményt betiltottak.

A Friedrich Loefller szövetségi állategészségügyi intézet korábbi beszámolója szerint több tartományban szeptember eleje óta már több mint 31 baromfitelepen észleltek fertőzést, vadon élő madarakban pedig több mint 130 madárinfluenza-esetet regisztráltak. Korábbi értesülések szerint

szárnyasok százezreit kellett megölni.

A tartott szányasok esetében korábban fertőzéseket észleltek Alsó-Szászországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában, Brandenburgban, Türingiában, Schleswig-Holsteinben, Észak-Rajna-Vesztfáliában, valamint Baden-Württembergben és Bajorországban is.

Értesülések szerint várható, hogy Saar-vidék és Hamburg mellett a madárinfluenza elleni védelem érdekében rövidesen hasonló zárt elhelyezési kötelezettséget írnak elő más német tartományokban is. Rajna-vidék-Pfalz tartomány egyes helyein péntek délután hasonló intézkedés lépett életbe.

Az őszi madárvonulás durván felerősítette a járványt, így a német baromfiipar milliós nagyságrendű gazdasági kárt szenvedett, az állategészségügyi szakemberek szerint pedig elhúzódó európai járványhullámra lehet számítani.

A természetvédelmi területeken is tömeges madárpusztulás figyelhető meg, például Berlinben és más madárrezervátumokban, ahol szakemberek védőruhában gyűjtik össze az elpusztult madarakat.​
Bár a madárinfluenza jelenlegi törzse emberekre továbbra sem jelent kiemelt kockázatot, a vírus más fajokban (emlősökben) is megjelent, ezért tartanak attól, hogy később mutálódhat.​

Kitört a madárinfluenza Németországban: már állatok százezreit kellett leölni

németország

védekezés

vírus

madárinfluenza

