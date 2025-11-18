Fordulat a magdeburgi karácsonyi vásár ügyében

Erről tanúskodik az a felmérés, amelyet a tekintélyes YouGov intézet végzett. Az adatok szerint meglehetősen nagy az aggodalom a potenciális látogatók körében az esetleges merényletek miatt.

A kutatók a kérdés feltevésekor a tavaly december 20-i magdeburgi, valamint a 2016. december 16-i berlini karácsonyi merényletre is emlékeztettek. Alig egy évvel ezelőtt a szász-anhalti főváros karácsonyi vásárán a gázolásos merénylet 6 halálos áldozatot és több mint 200 sérültet követelt, míg a 2016-os decemberi hasonló támadás halálos áldozatainak száma a magdeburgi duplája volt.

A felmérés adatai szerint

a megkérdezettek 62 százaléka válaszolta azt, hogy a Berlinben, illetve Magdeburgban történtek után aggodalommal tekint a mostani vásárokra való látogatásokra.

Mindössze 35 százalékuk fogalmazott úgy, hogy nem aggasztják a karácsonyi piacokon való séták.

Mindenesetre a német városok, illetve a vásárok üzemeltetői a korábbiakhoz képest rendkívüli, „úttörőnek” mondott, ugyanakkor pénztárcájukhoz képest felettébb költséges, a high tech legkorszerűbb eszközeit is magában foglaló biztonság intézkedésekkel készülnek a közeli nyitásra.

A berlini és magdeburgi események tanulságait levonva immár nem csak a vásárok bejáratainál állítanak fel védelmi akadályokat, de a hatóságok közlése szerint a bekötőutakon is, felkészülve a személygépkocsik, illetve a teherautók megállítására.

A vásárokon megerősítették a rendőrök és a biztonságak járőrszolgálatát. Abban továbbra sincs változás természetesen, hogy 2024 óta egész Németországban szigorúan tilos a kések bevitele a vásárokra.

A megkérdezettek 59 százaléka válaszolta, hogy idén is szeretne ellátogatni karácsonyi vásárra, míg 33 százalékuk ellenkező választ adott. Ez utóbbiak ugyanakkor

a biztonsági aggodalmak elé sorolták a karácsonyi ételek és italok, valamint a különféle ajándékok magas árát,

valamint a „túl nagy” tömeget.

Magdeburgra visszatérve, változatlanul nagy érdeklődés mellett folyik a szaúdi elkövető, Talib A. november 11-én kezdődött pere. Az 51 esztendős, magát iszlámellenesnek valló szaúdi férfi 2006-ban érkezett Németországba, ahol hosszú időn keresztül orvosként dolgozott. Többrendbeli gyíkossággal, illetve gyilkossági kísérlettel vádolják, tettét a hatóságok közlése szerint egy magánjogi vita miatti felindulásból, illetve dühből követte el.

Ezt ugyanakkor nem ismerte be, és az eddigi tárgyalási napokon a beszámolók szerint

beszámíthatóságát megkérdőjelezően „össze-vissza”, rendkívüli megrökönyödést keltve beszélt.

Ha a történtek után ténylegesen nem is, a vásár rendezését illetően a város fellélegezhet. Napokkal ezelőtt a közigazgatási hatóságok ehhez még nem adtak engedélyt, mivel úgy ítélték meg, hogy a biztonsági koncepció nem kielégítő. Hétfőn ugyanakkor közölték, hogy a rendezéshez zöld jelzést kaptak, miután az újonnan beterjesztett biztonsági intézkedések már jóval szigorúbbak voltak.

A szász-anhalti tartományi főváros karácsonyi vására Németország keleti felének legnépszerűbb, illetve leglátogatottabb ilyen rendezvénye.

A 2016 decemberi berlini merényletet az Iszlám Állam egy aktivistája követte el. Ugyan a hatóságok azonosították, de sikerült elmenekülnie Németországból. Öt nappal később Milánó egyik külvárosában a rendőrök lelőtték, miután rájuk támadt.