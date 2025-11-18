ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.59
usd:
331.38
bux:
106072.63
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magdeburg karácsonyi vásár
Nyitókép: X / Shah Faisal AfRidi

Fordulat a magdeburgi karácsonyi vásár ügyében

Infostart

Többnyire november végén nyitnak a hagyományosan rendkívüli érdeklődéssel várt németországi karácsonyi vásárok. A tavaly decemberi magdeburgi vásáron történt, több halálos áldozatot követelő gázolásos merénylet azonban a tervezett szigorú biztonsági intézkedések ellenére rányomja bélyegét az ünnepi hangulatra.

Erről tanúskodik az a felmérés, amelyet a tekintélyes YouGov intézet végzett. Az adatok szerint meglehetősen nagy az aggodalom a potenciális látogatók körében az esetleges merényletek miatt.

A kutatók a kérdés feltevésekor a tavaly december 20-i magdeburgi, valamint a 2016. december 16-i berlini karácsonyi merényletre is emlékeztettek. Alig egy évvel ezelőtt a szász-anhalti főváros karácsonyi vásárán a gázolásos merénylet 6 halálos áldozatot és több mint 200 sérültet követelt, míg a 2016-os decemberi hasonló támadás halálos áldozatainak száma a magdeburgi duplája volt.

A felmérés adatai szerint

a megkérdezettek 62 százaléka válaszolta azt, hogy a Berlinben, illetve Magdeburgban történtek után aggodalommal tekint a mostani vásárokra való látogatásokra.

Mindössze 35 százalékuk fogalmazott úgy, hogy nem aggasztják a karácsonyi piacokon való séták.

Mindenesetre a német városok, illetve a vásárok üzemeltetői a korábbiakhoz képest rendkívüli, „úttörőnek” mondott, ugyanakkor pénztárcájukhoz képest felettébb költséges, a high tech legkorszerűbb eszközeit is magában foglaló biztonság intézkedésekkel készülnek a közeli nyitásra.

A berlini és magdeburgi események tanulságait levonva immár nem csak a vásárok bejáratainál állítanak fel védelmi akadályokat, de a hatóságok közlése szerint a bekötőutakon is, felkészülve a személygépkocsik, illetve a teherautók megállítására.

A vásárokon megerősítették a rendőrök és a biztonságak járőrszolgálatát. Abban továbbra sincs változás természetesen, hogy 2024 óta egész Németországban szigorúan tilos a kések bevitele a vásárokra.

A megkérdezettek 59 százaléka válaszolta, hogy idén is szeretne ellátogatni karácsonyi vásárra, míg 33 százalékuk ellenkező választ adott. Ez utóbbiak ugyanakkor

a biztonsági aggodalmak elé sorolták a karácsonyi ételek és italok, valamint a különféle ajándékok magas árát,

valamint a „túl nagy” tömeget.

Magdeburgra visszatérve, változatlanul nagy érdeklődés mellett folyik a szaúdi elkövető, Talib A. november 11-én kezdődött pere. Az 51 esztendős, magát iszlámellenesnek valló szaúdi férfi 2006-ban érkezett Németországba, ahol hosszú időn keresztül orvosként dolgozott. Többrendbeli gyíkossággal, illetve gyilkossági kísérlettel vádolják, tettét a hatóságok közlése szerint egy magánjogi vita miatti felindulásból, illetve dühből követte el.

Ezt ugyanakkor nem ismerte be, és az eddigi tárgyalási napokon a beszámolók szerint

beszámíthatóságát megkérdőjelezően „össze-vissza”, rendkívüli megrökönyödést keltve beszélt.

Ha a történtek után ténylegesen nem is, a vásár rendezését illetően a város fellélegezhet. Napokkal ezelőtt a közigazgatási hatóságok ehhez még nem adtak engedélyt, mivel úgy ítélték meg, hogy a biztonsági koncepció nem kielégítő. Hétfőn ugyanakkor közölték, hogy a rendezéshez zöld jelzést kaptak, miután az újonnan beterjesztett biztonsági intézkedések már jóval szigorúbbak voltak.

A szász-anhalti tartományi főváros karácsonyi vására Németország keleti felének legnépszerűbb, illetve leglátogatottabb ilyen rendezvénye.

A 2016 decemberi berlini merényletet az Iszlám Állam egy aktivistája követte el. Ugyan a hatóságok azonosították, de sikerült elmenekülnie Németországból. Öt nappal később Milánó egyik külvárosában a rendőrök lelőtték, miután rájuk támadt.

Kezdőlap    Külföld    Fordulat a magdeburgi karácsonyi vásár ügyében

németország

vásár

karácsony

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fordulat a magdeburgi karácsonyi vásár ügyében

Fordulat a magdeburgi karácsonyi vásár ügyében
Többnyire november végén nyitnak a hagyományosan rendkívüli érdeklődéssel várt németországi karácsonyi vásárok. A tavaly decemberi magdeburgi vásáron történt, több halálos áldozatot követelő gázolásos merénylet azonban a tervezett szigorú biztonsági intézkedések ellenére rányomja bélyegét az ünnepi hangulatra.
Csendes Olivér: jelentősen megváltoztak az utazási szokások

Csendes Olivér: jelentősen megváltoztak az utazási szokások

A turizmus előtt több jövő is állhat, megeshet, hogy a világban nehéz lesz utazni a háborúk vagy a klímaváltozás miatt, de előfordulhat, hogy egy általános jólét miatt még többet utaznak az emberek – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója. Beszélt arról is, hogy a pandémia óta jelentősen megváltoztak az utazási szokások, bizonyos dolgok nagyon felértékelődtek.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ebbe a két befektetésbe zúdítja a pénzét Soros György – Érdemes rá hallgatni?

Ebbe a két befektetésbe zúdítja a pénzét Soros György – Érdemes rá hallgatni?

A mostani zavaros, kiszámíthatatlan részvénypiaci környezetben nagyon felértékelődnek azok a befektetési legendák, akik évtizedek óta válságokon és eufóriákon át bizonyítják, hogy ösztöneik és stratégiáik még mindig remekül tapintják ki a piac ütőerét. Éppen ezért most megmutatjuk, miként manőverezett ebben a viharos időszakban a Soros György által alapított Soros Fund Management. Annyit előre elárulhatunk: az alap olyan döntéseket hozott, aminek üzenete a következő hónapokra nézve egészen izgalmas.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon

Ilyen a birtokvédelem 2025-ben: így dobják ki a lakásbitorlókat a bűnvadászok Magyarországon

Piaci, gazdasági szereplők közül a bérbeadó-tulajdonos magánbiztonsági cégeknek szokott megbízást adni, mert ez olcsóbb és gyorsabb a bírósági útnál.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Saudi's crown prince says they will invest $1tn in US during Oval Office meeting with Trump

Saudi's crown prince says they will invest $1tn in US during Oval Office meeting with Trump

The two leaders are also expected to discuss AI and wider regional issues during the crown prince's visit to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 18. 18:47
Őrület az ukrán parlamentben
2025. november 18. 18:14
Varsó az orosz titkosszolgálatot vádolja a lengyel vasút elleni robbantással
×
×
×
×