2025. november 11. kedd Márton
Yellow police tape says police line do not cross is set against blurry background.
Nyitókép: Sheila Paras/Getty Images

Halálos tömegszerencsétlenség lett az egyiptomi álomutazásból

Infostart / MTI

Összesen 38 ember utazott a turistabuszon Egyiptomban a Vörös-tenger partján, amikor jött a teherautó.

Teherautóval ütközött egy turistákat szállító autóbusz Egyiptomban, a Vörös-tenger partján kedd hajnalban, a balesetben két ember meghalt, és 36-an megsérültek, többségükben külföldiek – közölték helyi illetékesek a Facebookon kedden.

Összesen 38 ember utazott a buszon. A balesetben egy egyiptomi férfi és egy orosz nő vesztette életét.

Helyi sajtójelentések szerint a 36 sérült közül 24-en külföldiek. Az egyelőre tisztázatlan, hogy milyen állampolgárságúak.

A baleset a kora reggeli órákban történt. A sérülteket az 5 kilométerre levő Rász-Garíb város kórházába szállították.

A TASZSZ orosz hírügynökség az egyiptomi al-Maszri al-Jaum portálra hivatkozva ellenben azt írta, hogy a sérültek közül 27-en orosz állampolgárok. A portál szerint az egyik halálos áldozat a buszsofőr. A turistabusz Hurgadából Kairóba tartott. A kairói orosz nagykövetség egyelőre nem adott ki nyilatkozatot a baleset ügyében.

