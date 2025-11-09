A vasárnapi hadijelentés szerint az ukrán hadsereg egy nap leforgása alatt hat kísérletet tett az orosz vezérkari főnök által körülzártnak nyilvánított, Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére.

Ott a moszkvai összesítés értelmében az ukrán fél mintegy félszáz embert, és egyebek között két páncélozott harcjárművet és egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró löveget veszített.

A donyecki Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) térségében Moszkva szerint az ukrán hadsereg hétszer próbálkozott a külső felmentéssel, és nyolc alkalommal kísérelte meg belülről áttörni a körülzárást.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy ott az ukrán hadsereg több mint 275 katonát, két harckocsit és négy egyéb páncélozott harcjárművet veszített. Hárman megadták magukat.