2025. november 9. vasárnap Tivadar
Pokrovszk, Ukrajna
Nyitókép: X / Jürgen Nauditt

Hadijelentést adtak ki az oroszok Pokrovszkról

Infostart / MTI

Elfoglalta az orosz hadsereg Ribne települést Zaporizzsja megyében az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte a moszkvai katonai tárca.

A vasárnapi hadijelentés szerint az ukrán hadsereg egy nap leforgása alatt hat kísérletet tett az orosz vezérkari főnök által körülzártnak nyilvánított, Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére.

Ott a moszkvai összesítés értelmében az ukrán fél mintegy félszáz embert, és egyebek között két páncélozott harcjárművet és egy amerikai Paladin 155 milliméteres önjáró löveget veszített.

A donyecki Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) térségében Moszkva szerint az ukrán hadsereg hétszer próbálkozott a külső felmentéssel, és nyolc alkalommal kísérelte meg belülről áttörni a körülzárást.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy ott az ukrán hadsereg több mint 275 katonát, két harckocsit és négy egyéb páncélozott harcjárművet veszített. Hárman megadták magukat.

