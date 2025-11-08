ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat Zsombor
Mark Rutte NATO-fõtitkár beszél a NATO ipari fórumának megnyitóján Bukarestben 2025. november 6-án. Az eseményt a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (SACT) és a román védelmi minisztérium szervezi.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Mark Rutte: hatékony a NATO Oroszországgal szembeni nukleáris elrettentő ereje

Infostart / MTI

A nukleáris elrettentő erőt nevezte a biztonság legfontosabb garanciájának.

A NATO legutóbbi nukleáris hadgyakorlata bebizonyította, hogy az észak-atlanti szövetség Oroszországgal szembeni nukleáris elrettentő ereje hatékony - szögezte le Mark Rutte NATO-főtitkár a Welt am Sonntag című német lapnak adott, szombaton közzétett interjújában.

Rutte a nukleáris elrettentő erőt nevezte a biztonság legfontosabb garanciájának, és hangsúlyozta: "az embereknek tudnia kell, nincs okuk pánikra Oroszország veszélyes és meggondolatlan nukleáris retorikája hallatán". Hozzátette: nagyon fontos többet beszélni a nukleáris elrettentésről annak érdekében, hogy a tagállamokban élők megértsék, hogy az milyen jelentősen járul hozzá a biztonságukhoz.

Mint mondta, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek tudnia kell, hogy "atomháborút sosem lehet megnyerni, és nem is szabad elindítani".

A NATO október 13-tól október 24-ig tartó, belga, brit, dán és holland légi támaszpontok használatával zajló hadgyakorlatáról Rutte elmondta, a művelet "világos üzenet mindenkinek, hogy a NATO képes és kész megvédeni tagállamait minden fenyegetéssel szemben".

A NATO 32 tagállama közül az Egyesült Államok, Franciaország és az Egyesült Királyság rendelkezik nukleáris fegyverekkel.

