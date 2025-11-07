ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.29
usd:
331.84
bux:
107306.66
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök fogadta a Fehér Házban Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Washingtonban, 2025. november 7-én este 18 óra 30 körül
Nyitókép: MTVA

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, megkezdődtek a tárgyalások

Infostart
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Donald Trump amerikai elnök nyilvános sajtóesemény keretei között üdvözölte Orbán Viktort a washingtoni Fehér Házban, majd kíséretükkel, több miniszterükkel együtt munkaebédbe kezdtek.

Csaknem egy óra késéssel a tervekhez képest, magyar idő szerint péntek este 18 óra 20 után, a szokásokhoz híven nagy, felzászlózott fekete limuzin vitte át a Blair House-ból, „a világ legexkluzívabb szállodájából”, vagyis a Fehér Ház vendégházából Orbán Viktort az alig 50-60 méterre lévő Fehér Házba, ahol Donald Trump amerikai elnök fogadta a sajtó képviselői előtt a magyar miniszterelnököt.

A kézfogás után alig fél percet töltöttek a kamerák kereszttüzében, Donald Trump mosolygva és többször Orbán Viktorra mutatva rendkívül közvetlenül viselkedett a magyar kormányfővel.

Az este folyamán Donald Trump zártkörű, kétoldalú munkaebéden vesz részt Magyarország miniszterelnökével.

A fő témák az ukrajnai háború és a béke kérdése, valamint az orosz olajra kivetett amerikai szankciók ügye lesz, de rengeteg megállapodást készítettek elő gazdasági, többek között atomenergetikai kérdésekről.

A munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance alelnök, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen a sajtóinformációk szerint.

A tervek szerint Donald Trump a találkozó után nemzetközi sajtótájékoztatót tart, majd elindul a Fehér Házból Palm Beach, Florida felé.

A tárgyalás után a magyar delegáció visszatér a magyar nagykövetségre kiértékelni a fejleményeket, majd

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart várhatóan magyar idő szerint 22 óra körül, ezután pediig találkozik J. D. Vance amerikai alelnökkel.

Még Washingtonba tartva Orbán Viktor úgy fogalmazott, nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője. „Ha ezt elfogadják, akkor a magyar gazdaság és a magyar háztartások 90 százaléka megmenekül, ha nem tudjuk elfogadtatni, akkor viszont nehéz idők várnak a gazdaságra is, meg a családokra is” – tette hozzá a miniszterelnök.

Mi győzelemre játszunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni repülőútján arra a kérdésre, mi történik, ha mégsem adná meg Donald Trump amerikai elnök a mentességet a magyar kormány számára az orosz olajjal szembeni szankciók alól.„Minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de én egy baráti és könnyű tárgyalásra számítok.” Mint mondta, „vannak a bajok, amiket el kell hárítani”, ide tartoznak az amerikai szankciók az orosz energián, és „vannak lehetőségek, amiket ki kell használni”.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter közölte: széles körű nukleáris megállapodást írnak alá amerikai partnerével, Marco Rubióval. Fordulat jön a paksi bővítésben,

Magyarország először vásárol amerikai nukleáris fűtőelemeket.

Emellett fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni

Szijjártó Péter szerint a találkozó egy olyan időszakban jön létre, amelyben Európa folyamatosan gáncsolja Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítéseit és Orbán Viktor azon véleményét a békével kapcsolatban, amelyet más három és fél éve képvisel. Megerősítette, Budapest otthont adna egy, „a háború lezárásához vezető békecsúcsnak” az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, de ehhez hetek, hónapok előkészítő munkája szükséges, hisz a csúcstalálkozónak akkor lehet értelme, „ha van miben megállapodni”.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, megkezdődtek a tárgyalások

washington

orbán viktor

donald trump

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szerenénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szerenénk majd ott megtartani a béketalálkozót
Donald Trump és Orbán Viktor sajtóeseményen válaszolt az újságírók kérdéseire, mielőtt megkezdődtek az amerikai–magyar tárgyalások a Fehér Házban. Donald Trump többször is elmondta: támogatja Orbán Viktort, aki helyesen járt el a migráció kérdésében is. Reméli, hamar a közeljövőben véget lehet vetni a háborúnak – fogalmazott.
 

Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, indulnak a tárgyalások

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt

Az amerikai-magyar kapcsolatok "újraindítása" lesz a fókuszban Orbán Viktor és Donald Trump mai találkozóján. Sajtóértesülések szerint több konkrét megállapodást is köthet Orbán Viktor és Donald Trump; Szijjártó Péter és Marco Rubio kormányközi nukleáris megállapodást ír alá. Fókuszban lesz a kettős adóztatásról szóló egyezmény is. Az eseményekről ebben a folyamatosan frissülő cikkünkben számolunk be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták

Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták

Középmezőny az árakban, élvonal a fogyasztásban - így áll Magyarország az alkoholárak európai térképén. Nézd meg, hol olcsóbb a sör és drágább a fröccs!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Thousands of flights cancelled or delayed in US as air traffic control hit by government shutdown

Domestic air travel will be cut by up to 10% at 40 major airports, resulting in thousands of cancelled flights in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 19:06
Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szerenénk majd ott megtartani a béketalálkozót
2025. november 7. 18:51
Az EU megnehezíti az orosz állampolgárok beutazását az unióba
×
×
×
×