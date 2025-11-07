Donald Trump fogadta Orbán Viktort a Fehér Házban, megkezdődtek a tárgyalások

Csaknem egy óra késéssel a tervekhez képest, magyar idő szerint péntek este 18 óra 20 után, a szokásokhoz híven nagy, felzászlózott fekete limuzin vitte át a Blair House-ból, „a világ legexkluzívabb szállodájából”, vagyis a Fehér Ház vendégházából Orbán Viktort az alig 50-60 méterre lévő Fehér Házba, ahol Donald Trump amerikai elnök fogadta a sajtó képviselői előtt a magyar miniszterelnököt.

A kézfogás után alig fél percet töltöttek a kamerák kereszttüzében, Donald Trump mosolygva és többször Orbán Viktorra mutatva rendkívül közvetlenül viselkedett a magyar kormányfővel.

Az este folyamán Donald Trump zártkörű, kétoldalú munkaebéden vesz részt Magyarország miniszterelnökével.

A fő témák az ukrajnai háború és a béke kérdése, valamint az orosz olajra kivetett amerikai szankciók ügye lesz, de rengeteg megállapodást készítettek elő gazdasági, többek között atomenergetikai kérdésekről.

A munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance alelnök, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen a sajtóinformációk szerint.

A tervek szerint Donald Trump a találkozó után nemzetközi sajtótájékoztatót tart, majd elindul a Fehér Házból Palm Beach, Florida felé.

A tárgyalás után a magyar delegáció visszatér a magyar nagykövetségre kiértékelni a fejleményeket, majd

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart várhatóan magyar idő szerint 22 óra körül, ezután pediig találkozik J. D. Vance amerikai alelnökkel.

Még Washingtonba tartva Orbán Viktor úgy fogalmazott, nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője. „Ha ezt elfogadják, akkor a magyar gazdaság és a magyar háztartások 90 százaléka megmenekül, ha nem tudjuk elfogadtatni, akkor viszont nehéz idők várnak a gazdaságra is, meg a családokra is” – tette hozzá a miniszterelnök.

Mi győzelemre játszunk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni repülőútján arra a kérdésre, mi történik, ha mégsem adná meg Donald Trump amerikai elnök a mentességet a magyar kormány számára az orosz olajjal szembeni szankciók alól.„Minden diplomáciai tárgyalás nehéz, de én egy baráti és könnyű tárgyalásra számítok.” Mint mondta, „vannak a bajok, amiket el kell hárítani”, ide tartoznak az amerikai szankciók az orosz energián, és „vannak lehetőségek, amiket ki kell használni”.

Korábban Szijjártó Péter külügyminiszter közölte: széles körű nukleáris megállapodást írnak alá amerikai partnerével, Marco Rubióval. Fordulat jön a paksi bővítésben,

Magyarország először vásárol amerikai nukleáris fűtőelemeket.

Emellett fontos, hogy az elhasznált nukleáris fűtőelemeket biztonságosan tároljuk, hogy azok ne lehessenek ártalmasak a környezetre, az egészségre. Itt az elérhető legmodernebb amerikai technológiát vesszük meg, így lehetővé válik, hogy a paksi atomerőműből ki se kelljen hozni az elhasznált fűtőelemeket és ott lehessen őket biztonságosan tárolni

Szijjártó Péter szerint a találkozó egy olyan időszakban jön létre, amelyben Európa folyamatosan gáncsolja Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítéseit és Orbán Viktor azon véleményét a békével kapcsolatban, amelyet más három és fél éve képvisel. Megerősítette, Budapest otthont adna egy, „a háború lezárásához vezető békecsúcsnak” az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, de ehhez hetek, hónapok előkészítő munkája szükséges, hisz a csúcstalálkozónak akkor lehet értelme, „ha van miben megállapodni”.