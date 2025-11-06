Orbán Viktor: megjöttek a magyarok!

Pénteken a Fehér Házban fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt. A kormányfő a Wizz Air speciális Airbus gépén utazott egy izlandi leszállással Washingtonba. Miniszterekből, nagyvállalati vezetőkből, elemzőkből, újságírókból álló delegáció kísérte el.

A küldöttség tagja

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett

Nagy Márton nemzetgazdasági,

Hankó Balázs kulturális és innovációs,

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi,

Lázár János építésügyi és beruházási és

Lantos Csaba energiaügyi miniszter is.

Az odaúton a repülőn Orbán Viktor úgy fogalmazott, nagy a tétje, hogy Magyarországnak sikerül-e elfogadtatnia azt az egyszerű földrajzi tényt, hogy másként kell kezelni a szankciók szempontjából, mint bármelyik másik országot, mert nincs tengeri kikötője.

A megbeszélendő, kitárgyalandó ügyeket a kormányfő két csoportba sorolta. Mint mondta, „vannak a bajok, amiket el kell hárítani”, ide tartoznak az amerikai szankciók az orosz energián, és vannak lehetőségek, amiket ki kell használni. Hozzátette: a Westinghouse és a nukleáris együttműködés nem a baj, hanem a lehetőség csomagban van, nem egy probléma, nem egy baj elhárításának eszköze, hanem egy nagy lehetőség Magyarország számára.

Beszélt a Mandinernek a kormányfő még arról, hogy „Történelmi kísérlet zajlik a nyugati világban, ezt mi kezdtük el, de az igazi hordozói nem mi vagyunk, hanem a Donald Trump-féle Egyesült Államok. Ez pedig az a nagy történelmi kaland és vállalkozás, hogy a teljesen liberális, baloldali irányba kilengett nyugati világot, amely éppen emiatt sikertelen lett számos területen, például a nemzetközi versenyképességben, vissza lehet-e hozni a hagyományos értékeket tisztelő, de modern keresztény kormányzás világába.”

Posztolt megérkezésekor Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, közölve, hogy jövőre lesz az USA 250 éves. Ezzel egybefonódik, hogy egyetemi és tudományos együttműködéseket kötnek, lesz új ösztöndíjprogram, amely Neumann János nevét fogja viselni, ami jól cseng a magyar-amerikai együttműködésben.