ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.59
usd:
337.36
bux:
107357.33
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Anton Petrus

Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

Infostart / MTI

Az orosz védelmi tárca bejelentése szerint négy régióban lőtték le az összesen negyven pilóta nélküli repülő eszközt.

Negyven ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében a légvédelem az éjszaka folyamán – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legtöbb repülőgép típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet, szám szerint 11-et a voronyezsi, nyolcat a rosztovi, hatot-hatot pedig a kurszki régió és a 2014-ben elcsatolt Krím felett semlegesítettek.

Vlagyimir elővárosában, amint azt Aleszandr Andrejev kormányzó közölte, károk keletkeztek az energetikai infrastruktúrában.

Szaratov és Jaroszlavl repülőterén ideiglenes forgalomkorlátozást vezettek be.

Kezdőlap    Külföld    Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

oroszország

drón

légvédelem

védelmi minisztérium

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

Kozma Klementina, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár nem száz százalékos az egyetértés a magyar és az amerikai álláspont között, még sincs jelenleg olyan ország Európában, amelyik hitelesebb helyszín lenne a békecsúcsnak. Pénteken az is eldőlhet, hogy valóban Budapesten valósul-e majd meg a Trump-Putyin találkozó.
 

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

Ritkaföldfémek: savanyú a szőlő az Európai Uniónak

Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Vonatkatasztrófa: öt ember halt meg Szentmártonkátán, amikor Intercity ütközött egy autóval

Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
 

Vonatbaleset: megszólalt a MÁV

Szívszorító fotók a Szentmártonkátán történt vasúti balesetről

Öt halott a vonatkatasztrófában: a MÁV közölte, az elsődleges információk szerint az autós kikerülte a sorompót

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hajnalig tartó vitába torkollott az EU zöldítési terve, Magyarországon múlhat a végkifejlet

Hajnalig tartó vitába torkollott az EU zöldítési terve, Magyarországon múlhat a végkifejlet

Érdemi enyhítés történhet az Európai Unió klímacéljaiban, miután a blokk versenyképességi hátránya arra ösztökélt több nagy tagállamot, hogy lazítsanak az ipari szereplőkre kivetett szigorú elvárásokon. A 27 klímaügyekért felelős miniszter hajnalba nyúlóan egyeztetett, de a változtatások ellenére egyelőre nem jutottak dűlőre. A 2040-es és 2035-ös célok rugalmasítása több országnak érdeke lehet, de a Politiconak nyilatkozó három bennfentes szerint, utóbbiban Magyarország szava lehet a döntő.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt a lakossági megtakarításokról a jegybank elnöke: erre van szerinte most nagy szükség

Megszólalt a lakossági megtakarításokról a jegybank elnöke: erre van szerinte most nagy szükség

A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában - véli Varga Mihály.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 10:26
Betiltott egy szélsőséges iszlamista szervezetet a német kormány
2025. november 5. 10:03
Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat
×
×
×
×