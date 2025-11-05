Negyven drónt semmisíthetett meg az orosz légvédelem egyetlen éjszaka alatt

Kozma Klementina, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár nem száz százalékos az egyetértés a magyar és az amerikai álláspont között, még sincs jelenleg olyan ország Európában, amelyik hitelesebb helyszín lenne a békecsúcsnak. Pénteken az is eldőlhet, hogy valóban Budapesten valósul-e majd meg a Trump-Putyin találkozó.