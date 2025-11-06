Kiderültek a csodadrón titkai

Az ukrán katonai hírszerzés 3D-s, sematikus modellt tett közzé az orosz Orion drónról, és érzékeny információkat tett közzé a gyártásában érintett vállalatokról is – írja az RBC-Ukraine értesülése alapján a Portfolio.

Az Orion drónokat a szankciókkal sújtott orosz Kronstadt vállalatcsoport gyártja. A mintegy egytonnás, egyenes szárnyú, V-alakú vezérsíkokkal ellátott drón legfeljebb 250 kilogrammnyi terhet tud hordozni. Fel lehet szerelni légifényképező rendszerrel, rádiófelderítő modullal, elektrooptikai eszközökkel, KAB–20 irányított bombával, H–50 rakétával és egyéb fegyverzettel is.

The Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine has published on the "War&Sanctions" portal — in the "Means of Destruction" subsection of the "Weapon Components" section — a three-dimensional schematic of the Russian UAV "Orion," as well as information… pic.twitter.com/Uqe0IGD1KQ — WarTranslated (@wartranslated) November 5, 2025

Az Orion az Sz–8000 Banderol cirkálórakéta hordozóplatformjaként is szolgál, melynek egyes alkatrészeit korábban szintén bemutatta az ukrán hírszerzés. Hatótávolsága legfeljebb 250 kilométer, a repülési idő pedig elérheti a 30 órát.

Az Oriont orosz katonai körökben Bayraktar-gyilkosként emlegetik, utalva a török gyártmányú Bayraktar TB2-re, amelyet az ukrán haderő nagy számban vet be.

Az ukrán hírszerzés közölte: a beszállítók mintegy egyharmadát nem érintik a szankciós intézkedések, így az oroszok folyamatosan kapják az utánpótlást. A jelentés szerint az Orionhoz hasonló fejlesztések nemcsak Ukrajnára, hanem az egész világra fenyegetést jelenthetnek. A technológiák és alkatrészek ugyanis Oroszország szövetségeseihez, köztük Iránhoz és Észak-Koreához is kerülhetnek, ami más régiókban is növeli a katonai felhasználás kockázatát.