Szexuális zaklatás miatt kirúgott férfi késelt meg többeket volt munkahelyén Dél-Koreában

A közleményben Csve néven említett férfi délelőtt támadt késsel egy 50 és egy 60 év körüli nőre, valamint egy 70-es éveiben járó férfira egy építési szövetkezet irodájában a dél-koreai fővárosban. A támadásban megsebesült áldozatokat kórházba szállították, de a rendőrség szerint egyikük állapota sem volt életveszélyes.

A gyanúsítottat, aki korábban a szövetkezet vezetője volt, a helyszínen elfogták, és gyilkossági kísérlettel vádolják a hatóságok.

Az iroda dolgozói elmondták, hogy Csve ellen korábban eljárás indult, mivel júliusban állítólag szexuálisan zaklatta a késelés egyik áldozatát, az 50 év körüli nőt.

A nyomozás szerint a keddi támadás előtt a férfi felkereste a nőt az irodában, és megpróbált vele egyezséget kötni, miután az ügyészség pénzbírsággal akarta sújtani.