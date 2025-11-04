Nyugat-európai fővárosokban nyit hadiipari kirendeltségeket Ukrajna

Volodimir Zelenszkij bejelentette: Ukrajna még az év vége előtt védelmi ipari képviseleteket nyit Berlinben és Koppenhágában, hogy felpörgesse fegyverexportját és bővítse a társgyártási együttműködéseit – írja a Kyiv Independent híradása nyomán a Portfolio.

Az ukrán államfő azzal indokolta a helyszínválasztást, hogy Dánia és Németország az ukrán védelmi ipar társgyártási partnerei, „a két exportfőváros” megnyitása pedig az Ukrajnában korlátozottan elérhető termékek hazai gyártásának finanszírozását is segíti.

Kijev korábban már jelezte, hogy kész segíteni szövetségesei dróngyártását háborús tapasztalataival.

Katharina Reiche német gazdasági és energiaügyi miniszter októberben hangsúlyozta, hogy Németországnak a drónipar vezetőjévé kell válnia saját védelme és Ukrajna segítése érdekében.

Az orosz drón- és rakétatámadások fokozódása nyomán mindeközben Ukrajna felgyorsította légvédelmének fejlesztését. Volodimir Zelenszkij szerint ez nem egyszerű történet, de az ukrán vezetés úgy véli, november végére napi 600-800 elfogó drónt tudnak majd gyártani.