Lovaggá ütötték David Beckhamet

III. Károly angol király kedden a Brit Birodalom Érdemrendjének lovagrenden kívüli lovag címével tünteti ki David Beckham korábbi angol válogatott labdarúgót a Windsori kastélyban.

A 25 trófeát, 115 válogatottat, öt nemzetközi tornát és megszámlálhatatlan gólt magáénak tudó sportoló most újabb elismeréssel gazdagodott – írja a ripost.hu. A futball-legendát egész családja elkísérte az átadó ünnepségre.

David Beckham 1993-ban, gyakornokként igazolt a Manchester Unitedhez, ami karrierje későbbi sikereinek alapja lett, mind a pályán, mind azon kívül. A korábbi angol legenda a mai napig az egyetlen brit labdarúgó, aki négy különböző országban is bajnoki címet nyert.

A korábbi labdarúgót tavaly kinevezték a King’s Foundation, a király által 1990-ben alapított oktatási jótékonysági szervezet nagykövetévé. Elárulta, hogy felesége Victoria Beckham könnyekre fakadt, mikor megtudta, hogy a király személyesen kereste meg őt. David Beckham aktív pályafutása után is számos jótékonysági szervezetet támogatott, köztük a The Children’s Trustot, a Royal Voluntary Service-t és a Dan Maskell Tennis Trustot, amelynek 2010 óta elnöke.