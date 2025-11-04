ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 4. kedd
Iszlamista merényletekre készültek Európában az elkapott terroristák

Infostart / MTI
Iszlamista terrorcselekmény előkészítése miatt emelnek vádat két fiatal ellen Svédországban.

Terrorcselekmény előkészítése miatt vádat emelnek Svédországban egy 18 éves férfi ellen, aki Stockholm központjában készült merénylet elkövetésére az Iszlám Állam terrorszervezet nevében 2024 augusztusa és 2025 februárja között – közölte kedden az ügyben eljáró ügyészség.

Szintén vádat emelnek egy 17 éves fiatal ellen 2024 augusztusában Németországban elkövetett gyilkossági kísérletért.

A közlemény szerint a két férfit „terrorszervezetben való részvétellel” is gyanúsítják az ügyészség felügyelete alatt, a svéd hírszerző szolgálatok által lefolytatott nyomozás adatai alapján.

A 17 éves gyanúsítottat február 11-én tartóztatták le Stockholmban.

„Úgy véljük, hogy az Iszlám Állam nevében előkészített terrorcselekmény célja az volt, hogy mély félelmet keltsen a lakosságban, és a bűncselekmény súlyos károkat okozhatott volna Svédországnak” – emelte ki Henrik Olin ügyészhelyettes.

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

A magyar kormányfő Facebook-üzenetében visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vádjait, és újra leszögezte a magyar álláspontot Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Zelenszkij szerint Orbán Viktor „konkrétan Putyint támogatja” Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásával.
 

Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

Megvan, mely szervek vizsgálják a Tisza Párt adataszivárgási ügyét

Semjén Zsolt: valóban botrány, ami a Szőlő utcában történt

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.

Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

New Yorkers weigh in a mayoral race that has garnered national attention, while Virginia and New Jersey choose new governors.

