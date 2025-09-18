Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

A svéd nép a barátunk, a svéd kormány azonban nem Magyarország barátja - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön az X-en a svéd kormányfőnek üzenve.

Bejegyzésében Orbán Viktor hét pontban összegezte azokat az eseteket, amikor a svéd kormány Magyarország ellenében cselekedett.

"Rövid emlékeztető" - írta a kormányfő, és elsőként azt említette, amikor

Svédország

beavatkozott a gyermekvédelmi törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásba, majd a szuverenitásvédelmi törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásba.

"Önök megszavazták, hogy a magyar egyetemek többségét kizárják az Erasmus- és Horizon-programokból, valamint azt is, hogy befagyasszák uniós forrásaink több mint felét" - emlékeztetett Orbán Viktor.

Hozzátette, hogy beavatkoztak a bíróságon is, amikor a magyar kormány megtámadta az Európai Bizottság diszkriminatív Erasmus/Horizon-döntését. Folyamatosan sürgetik a 7. cikk következő szakaszát, miniszterük pedig olyan megjegyzéseket is tett, hogy például "fel kell emelnünk a szavunkat a gyermekekért".

Orbán Viktor úgy folytatta, hogy a svéd EU-ügyi miniszter megfogadta, hogy "további nyomást gyakorol Magyarországra" pusztán azért, mert nem támogatjuk Ukrajna uniós csatlakozását.

A kormányfő felidézte, hogy a svéd kormány egyike azoknak, amelyek

keresztülvitték a migrációs paktumot

annak ellenére, hogy az Európai Tanács korábbi döntése éppen e rendkívül érzékeny ügyben egyhangú szavazást írt elő. Ez közvetlen veszélybe sodorja Magyarország biztonságát.

"Magyarországon sok mindennek lehetne nevezni ezt a viselkedést, de barátságosnak biztosan nem" - fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette: minden országnak megvannak a maga problémái. Svédországban a migráció az egyik. Mi azonban - ellentétben önökkel - nem avatkozunk bele mások szuverenitásába vagy belügyeibe, és nem oktatunk ki más országokat - ugyanakkor továbbra is aggódunk önért és a svéd emberekért.