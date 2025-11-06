ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 6. csütörtök
Tömegrendezvényen akart robbantani a muszlim férfi Stockholmban

Infostart / MTI
Vádat emeltek egy férfi ellen Stockholmban, aki az Iszlám Állam nevében készült merénylet elkövetésére.

Vádat emelt a svéd ügyészség csütörtökön egy szíriai-svéd kettős állampolgárságú férfi ellen, aki az Iszlám Állam terrorszervezet nevében egy tömegrendezvényen merénylet elkövetésére készült Stockholmban.

A 18 éves férfi az ügyben eljáró ügyész szerint "önállóan radikalizálódott" és fogadott hűséget az Iszlám Államnak, majd azt tervezte, hogy felrobbantja magát az idén augusztusi, több millió embert vonzó Stockholmi Kulturális Fesztiválon. A férfit egy fedett ügynök segítségével figyelték meg, aki egy militáns iszlamista mozgalom tagjának kiadva magát arra vette rá, hogy hajtsák végre együtt a támadást. A gyanúsítottat azután vették őrizetbe, hogy felderítette a helyszíneket és anyagokat vásárolt a pokolgép elkészítéséhez, valamint egy testkamerát a támadás rögzítéséhez.

"Egyértelmű volt a szándéka egy olyan támadás elkövetésére melynek célja az volt, hogy a lehető legtöbb emberéletet oltsa ki"

- nyilatkozott Carl Mellberg ügyész a sajtónak. A gyanúsított - akit az ügyészség nem nevezett meg - tagadja a vádat, ügyvédje pedig egyelőre nem tett nyilatkozatot.

A vádlottat februárban tartóztatták le.

