ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.5
usd:
334.72
bux:
106939.4
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kínai és az amerikai elnök megbeszélései Dél-Koreában.
Nyitókép: X / The White House

Donald Trump bejelentette, hogy Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban

Infostart / MTI

"Sokat beszéltünk Ukrajnáról és közösen dolgozunk majd a megoldáson. Hszi Csin-ping segíteni fog nekünk" - jelentette ki Trump újságíróknak az elnöki repülőgép fedélzetén.

Az amerikai elnök azt is elárulta, hogy a megbeszélésen nem volt szó Tajvanról. A két vezető Dél-Koreában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) alkalmával találkozott egymással.

Trump a különgépen elmondta, hogy a csúcs égisze alatt megbeszélést folytatott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is, nagyon jónak minősítve a beszélgetést. Az elnök a múlt héten jelentette be, hogy leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Az elnök a Romániában állomásozó amerikai katonai kontingens csökkentésével kapcsolatos kérdésre azt felelte, a csökkentés "nem nagyon jelentős". Washington szerdán jelentette be, hogy csökkenti jelenlétét a NATO kelet-európai határának számító Romániában. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter tájékoztatása szerint a döntés elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti.

Trump beszélt az elnöki különgépen arról is, hogy a mostani dél-koreai látogatása alkalmával túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel, de lehet, hogy még visszatér. "Kiváló kapcsolataim voltak Kim Dzsongünnel" - emlékeztette az újságírókat az elnök, aki legutóbb 2019-ben, a két Korea közti demilitarizált övezetben találkozott Észak-Korea első emberével.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump bejelentette, hogy Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban

ukrajna

hszi csin-ping

trump

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő megtartotta a Kormányinfót. Decembertől 14 termékkel bővül az árréstop, és meghosszabbítják február 28-ig. Januártól 15 százalékos béremelés jön a szociális és a kulturális szférában, a nevelőszülői hálózat támogatásait megduplázzák.
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások

Szakértő: a lehetőségek mellett kockázatok is vannak a lakhatási támogatásban

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Totális kiszámíthatatlanságba lökték a devizapiacokat, a forint sorsa egyetlen lépésen múlik

Totális kiszámíthatatlanságba lökték a devizapiacokat, a forint sorsa egyetlen lépésen múlik

Csütörtök reggel a piacok a szerda esti Fed-kamatvágás és Powell óvatos hangvétele után emésztik a híreket, miközben csökkent az idei újabb kamatcsökkentés esélye. A dollár megtartotta erősödését, az euró 1,162 körül ingadozik, a jen tovább gyengül, a forint pedig 334–335 között oldalaz a dollárral szemben, miközben az euróval szemben továbbra is egy szűk sávba szorult. A befektetők a Trump–Hszi találkozó nyomán enyhén optimisták a kereskedelmi kapcsolatokat illetően, bár egyelőre visszafogottak a reakciók. A mai napot az EKB-kamatdöntés, az eurózónás és amerikai GDP-adatok, valamint a hazai reggeli statisztikák tehetik mozgalmassá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos infó jött a magyar szurkolók számára: így lehet kijutni a jereváni válogatott meccsre

Nagyon fontos infó jött a magyar szurkolók számára: így lehet kijutni a jereváni válogatott meccsre

A szurkolók oda-vissza inkább repülnének Jerevánba, és az érdeklődés akkora volt, hogy a társaság meghirdetett egy plusz járatot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

The US will cut the "fentanyl tariff" on Chinese goods from 20% to 10%. China will purchase more US farm produce, Trump says, and allow more US access to its rare earths.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 12:08
Szomráky Béla: Orbán Viktor római útja nem csak a békéről szólt
2025. október 30. 11:08
Kína mentheti meg a Nutellát?
×
×
×
×