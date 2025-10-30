Donald Trump bejelentette, hogy Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban

Az amerikai elnök azt is elárulta, hogy a megbeszélésen nem volt szó Tajvanról. A két vezető Dél-Koreában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) alkalmával találkozott egymással.

Trump a különgépen elmondta, hogy a csúcs égisze alatt megbeszélést folytatott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is, nagyon jónak minősítve a beszélgetést. Az elnök a múlt héten jelentette be, hogy leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

?MAJOR BREAKING: President Xi of China HUMILIATES Donald Trump with a very obvious cold reception. Trump awkwardly tries to force “we have a great relationship” several times - but an icy Xi refuses to play along.



This is a complete embarrassment on the world stage. pic.twitter.com/m9pfdmttzh — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 30, 2025

Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Az elnök a Romániában állomásozó amerikai katonai kontingens csökkentésével kapcsolatos kérdésre azt felelte, a csökkentés "nem nagyon jelentős". Washington szerdán jelentette be, hogy csökkenti jelenlétét a NATO kelet-európai határának számító Romániában. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter tájékoztatása szerint a döntés elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti.

Training of #Ukrainian pilots on #US F-16 fighter jets has begun in #Romania



On Monday, Romanian Defense Minister Angel Tîlvăr and his Dutch counterpart Kajsa Ollongren opened the European #F16 Training Center (EFTC) at Borcea Air Base near Fetești, 150 kilometers from… pic.twitter.com/WGziZ0gzfc — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2023

Trump beszélt az elnöki különgépen arról is, hogy a mostani dél-koreai látogatása alkalmával túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel, de lehet, hogy még visszatér. "Kiváló kapcsolataim voltak Kim Dzsongünnel" - emlékeztette az újságírókat az elnök, aki legutóbb 2019-ben, a két Korea közti demilitarizált övezetben találkozott Észak-Korea első emberével.