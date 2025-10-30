Áramszünet: az oroszok tömeges rakéta- és dróncsapásokat mérnek az ukrán energiaszektorra

"Az éjszaka folyamán Ukrajna energetikai rendszere újabb hatalmas, rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált támadásnak volt kitéve. A támadás újabb károkat okozott az energetikai infrastruktúrában" - írta a tárcavezető, Szvitlana Hrincsuk a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett nyilatkozatában.

Julija Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy Oroszország a múlt heti hatalmas légitámadás után "humanitárius katasztrófát akar okozni Ukrajnában, hogy az egybeessen a tél beköszöntével". A délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásban 13 ember megsérült, köztük hat gyermek, és öt lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott - közölte Ivan Fedorov kormányzó.

russia has been terrorizing all of Ukraine since 4 a.m. today.



17 people were injured in Zaporizhzhia, including 7 children, one just two years old.



Az állami tulajdonú Ukrzaliznicja vasúttársaság áramkimaradásról számolt be a déli Mikolajiv régióban, ami késéseket okozott a vonatközlekedésben, és arra késztette a társaságot, hogy tartalék mozdonyokat vegyen igénybe.