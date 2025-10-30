ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.48
usd:
334.41
bux:
106795.49
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tömege orosz rakéta- és dróncsapás érte az ukrán energia szektort
Nyitókép: X / Volodimir Zelenszkij

Áramszünet: az oroszok tömeges rakéta- és dróncsapásokat mérnek az ukrán energiaszektorra

Infostart

Ukrajna korlátozta az áramellátást az összes régióban, miután Oroszország hatalmas rakéta- és dróntámadást indított az energetikai infrastruktúra ellen - közölte csütörtökön az ukrán energiaügyi miniszter.

"Az éjszaka folyamán Ukrajna energetikai rendszere újabb hatalmas, rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált támadásnak volt kitéve. A támadás újabb károkat okozott az energetikai infrastruktúrában" - írta a tárcavezető, Szvitlana Hrincsuk a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett nyilatkozatában.

Julija Szviridenko ukrán kormányfő azt mondta, hogy Oroszország a múlt heti hatalmas légitámadás után "humanitárius katasztrófát akar okozni Ukrajnában, hogy az egybeessen a tél beköszöntével". A délkelet ukrajnai Zaporizzsja elleni támadásban 13 ember megsérült, köztük hat gyermek, és öt lakóépület és infrastrukturális létesítmény is megrongálódott - közölte Ivan Fedorov kormányzó.

Az állami tulajdonú Ukrzaliznicja vasúttársaság áramkimaradásról számolt be a déli Mikolajiv régióban, ami késéseket okozott a vonatközlekedésben, és arra késztette a társaságot, hogy tartalék mozdonyokat vegyen igénybe.

Kezdőlap    Külföld    Áramszünet: az oroszok tömeges rakéta- és dróncsapásokat mérnek az ukrán energiaszektorra

ukrajna

dróncsapás

energiaszektor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Hszi Csin-ping kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez - jelentette a kínai állami média. Előzőleg Donald Trump is olyan nyilatkozatokat tett, hogy minden fontos vitás kérdést megoldottak Kína és az Egyesült Államok között.
 

Donald Trump szerint megegyeztek Kínával az összes fontos kérdéséről

Nagy bejelentést tett Donald Trump

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő megtartotta a Kormányinfót. Decembertől 14 termékkel bővül az árréstop, és meghosszabbítják február 28-ig. Januártól 15 százalékos béremelés jön a szociális és a kulturális szférában, a nevelőszülői hálózat támogatásait megduplázzák.
 

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Ismét elszállhatott a repülőrajt – elemzői várakozások

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Száguld a cseh gazdaság

Száguld a cseh gazdaság

A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,7%-kal bővült negyedéves alapon, éves szinten 2,7%-os növekedést ért el, ami 2022 közepe óta a leggyorsabb ütem, és felülmúlta a várakozásokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hú, de ciki! Elkésett a versenyről a dartsvilágbajnok, ezzel magyarázta

Hú, de ciki! Elkésett a versenyről a dartsvilágbajnok, ezzel magyarázta

Luke Littler nem tudott részt venni a szerdai Players Championship versenyen Wiganben, miután egy forgalmi dugó miatt késve érkezett a regisztrációra

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

China releases a more subdued version of the meeting, which says both sides have reached a consensus to resolve "major trade issues".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 11:08
Kína mentheti meg a Nutellát?
2025. október 30. 10:42
Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között - videó
×
×
×
×