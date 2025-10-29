ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda
David star at blue sky - Orthodox sign as the interweaving of barbed wire. Concept for anti-Semitism, jewish memory day.Six-pointed Star of barbed wire symbol of the suffering of the Jewish people
Nyitókép: stokio / Getty Images

XIV. Leó: az egyház nem tűri az antiszemitizmust

Infostart / MTI

"Minden elődöm (...) elítélte az antiszemitizmust, én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust", és küzd ellene - hangoztatta XIV. Leó pápa a Szent Péter téri általános audiencián a Nostra aetate nyilatkozat hatvanadik évfordulóján.

IV. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte szerdai beszédét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate (A mi korunkban) kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról.

"Minden elődöm egyértelmű szavakkal elítélte az antiszemitizmust. És én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene az Evangélium nevében" - jelentette ki a katolikus egyházfő. Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi hat évtizedében. Hozzátette:

"nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását".

Mint mondta: "ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól".

Izraelnek a Szentszéknél akkreditált nagykövete, Jaron Siderman a közösségi oldalán bejegyezte, hogy részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy XIV. Leó bátorító üzenetet mondott elkötelezettséggel a zsidó-katolikus párbeszéd mellett.

Kezdőlap    Külföld    XIV. Leó: az egyház nem tűri az antiszemitizmust

vatikán

antiszemitizmus

xiv. leó pápa

