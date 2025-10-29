XIV. Leó: az egyház nem tűri az antiszemitizmust

IV. Leó a vallásközi párbeszédnek szentelte szerdai beszédét. Emlékeztetett arra, hogy 1965. október 28-án kelt a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate (A mi korunkban) kezdetű nyilatkozata az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról.

"Minden elődöm egyértelmű szavakkal elítélte az antiszemitizmust. És én is megerősítem, hogy az egyház nem tűri az antiszemitizmust, és küzd ellene az Evangélium nevében" - jelentette ki a katolikus egyházfő. Hangoztatta, hogy hálával kell tekinteni mindarra, amit sikerült elérni a zsidó-katolikus párbeszéd utóbbi hat évtizedében. Hozzátette:

"nem tagadhatjuk, hogy az eltelt időszakban akadtak félreértések, nehézségek és konfliktusok, de azok sem akadályozták meg a párbeszéd előrehaladását".

Mint mondta: "ma sem szabad megengednünk, hogy a politikai körülmények és az egyesek által elkövetett igazságtalanságok eltávolítsanak a barátságtól".

Izraelnek a Szentszéknél akkreditált nagykövete, Jaron Siderman a közösségi oldalán bejegyezte, hogy részt vett a szerdai audiencián. Úgy vélte, hogy XIV. Leó bátorító üzenetet mondott elkötelezettséggel a zsidó-katolikus párbeszéd mellett.