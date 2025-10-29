ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 29. szerda Nárcisz
Vlagyimir Putyin Moszkvában sebesült katonákat látogatott meg a Pavel Mandrika katonasebész nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban.
Nyitókép: X / Russian MOD

Valgyimir Putyin: az orosz csapatok lendületesen nyomulnak előre

Infostart / MTI

Az orosz elnök szerint katonái a "különleges hadművelet" övezetének minden részén előrenyomulnak, és aktívan lépnek fel.

Vlagyimir Putyin Moszkvában sebesült katonákat látogatott meg a Pavel Mandrika katonasebész nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban. Itt jelentette be, hogy csapatik ukrán katonákat kerítettek be Kupjanszk és Pokrovszk körzetében és azoknak a katonáknak a sorsa a kijevi politikai vezetés döntésén múlik. Azt is mondta, hogy nem ellenzik, ha a média, beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is, tudósítana arról a területről, ahol körbezárták az ukránokat. Putyin azt ígérte, hogy erre az időre felfüggesztik a harcokat."Csak egy dolog aggaszt bennünket: az, hogy ukrán oldalról ne legyenek provokációk" - tette hozzá.

Putyin szerint Oroszország a háborúval hosszú távon garabtálja a biztonságát, amit pedig az orosz fegyveres erők tesznek, az ország legfontosabb feladata. Méltatta az orosz katonák hősiességét.

Kitért a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép vasárnap bejelentett tesztelésére. Azt mondta, hogy a fegyver hajtóműve ezerszerte kisebb, mint egy atomtengeralattjáró ezzel összevethető nukleáris teljesítményű reaktora.

Közölte, hogy a Burevesztnyikbe beépített nukleáris reaktor "perceken és másodperceken belül elindítható", és hogy az eszközben alkalmazott nukleáris technológiákat fel fogják használni a Hold-programban, az elektronikát pedig már alkalmazzák az űrprogramokban. Kilátásba helyezte e technológiáknak az orosz nemzetgazdaságban való hasznosítását.

Az orosz elnök egy újabb stratégiai fegyvert kipróbálásáról is beszámolt. "Tegnap újabb tesztet hajtottunk végre egy másik ígéretes komplexummal, a Poszejdon tengeralatti drónnal, amely szintén nukleáris energiával működik." Majd hozzátette: "Először sikerült nemcsak az indító hajtóművel útjára bocsátani hordozó tengeralattjáróról, hanem a fedélzeti atomreaktorát is beindítani, amellyel a szerkezet egy bizonyos ideig működött (...) Ez hatalmas siker."

Putyin szerint a Poszejdonnak nincs párja a sebesség és merülési mélység tekintetében, és aligha fog megjelenni bármi hasonló a közeljövőben. Az orosz elnök azt hangoztatta, hogy az ilyen eszköz elfogására nincs módszer.

Poszeidón, orosz nukleáris torpedó. Forrás: Twitter/maksim
Poszeidón, orosz nukleáris meghajtású, tengeralatti támadó robot. Forrás: Twitter/maksim

A dróntorpedó fejlesztéséről Putyin először 2018-ban tett bejelentést. A Poszejdon hagyományos és nukleáris robbanótöltet hordozója lehet, feladata repülőgéphordozó-csoportok, partvédelmi erődítmények és ellenséges infrastruktúra megsemmisítése.

A RIA Novosztyi hírügynökség nyilvánosságra hozott információkra hivatkozva azt írta, hogy a Poszejdon hossza 20 méter, átmérője 1,8 méter, tömege pedig 100 tonna.

vlagyimir putyin

sebesültek

ukrajnai háború

