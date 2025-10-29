Valgyimir Putyin: az orosz csapatok lendületesen nyomulnak előre

Vlagyimir Putyin Moszkvában sebesült katonákat látogatott meg a Pavel Mandrika katonasebész nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban. Itt jelentette be, hogy csapatik ukrán katonákat kerítettek be Kupjanszk és Pokrovszk körzetében és azoknak a katonáknak a sorsa a kijevi politikai vezetés döntésén múlik. Azt is mondta, hogy nem ellenzik, ha a média, beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is, tudósítana arról a területről, ahol körbezárták az ukránokat. Putyin azt ígérte, hogy erre az időre felfüggesztik a harcokat."Csak egy dolog aggaszt bennünket: az, hogy ukrán oldalról ne legyenek provokációk" - tette hozzá.

Putyin szerint Oroszország a háborúval hosszú távon garabtálja a biztonságát, amit pedig az orosz fegyveres erők tesznek, az ország legfontosabb feladata. Méltatta az orosz katonák hősiességét.

?? Russian President Visits Military Hospital to Check on Wounded



He arrived with icons (ballistic plates) given to him by the soldiers for his birthday



The icons saved the soldiers' lives, and they bear marks from shrapnel and bullets pic.twitter.com/nbl3iNex5s — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 29, 2025

Kitért a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép vasárnap bejelentett tesztelésére. Azt mondta, hogy a fegyver hajtóműve ezerszerte kisebb, mint egy atomtengeralattjáró ezzel összevethető nukleáris teljesítményű reaktora.

Közölte, hogy a Burevesztnyikbe beépített nukleáris reaktor "perceken és másodperceken belül elindítható", és hogy az eszközben alkalmazott nukleáris technológiákat fel fogják használni a Hold-programban, az elektronikát pedig már alkalmazzák az űrprogramokban. Kilátásba helyezte e technológiáknak az orosz nemzetgazdaságban való hasznosítását.

Az orosz elnök egy újabb stratégiai fegyvert kipróbálásáról is beszámolt. "Tegnap újabb tesztet hajtottunk végre egy másik ígéretes komplexummal, a Poszejdon tengeralatti drónnal, amely szintén nukleáris energiával működik." Majd hozzátette: "Először sikerült nemcsak az indító hajtóművel útjára bocsátani hordozó tengeralattjáróról, hanem a fedélzeti atomreaktorát is beindítani, amellyel a szerkezet egy bizonyos ideig működött (...) Ez hatalmas siker."

Putyin szerint a Poszejdonnak nincs párja a sebesség és merülési mélység tekintetében, és aligha fog megjelenni bármi hasonló a közeljövőben. Az orosz elnök azt hangoztatta, hogy az ilyen eszköz elfogására nincs módszer.

Poszeidón, orosz nukleáris meghajtású, tengeralatti támadó robot. Forrás: Twitter/maksim

A dróntorpedó fejlesztéséről Putyin először 2018-ban tett bejelentést. A Poszejdon hagyományos és nukleáris robbanótöltet hordozója lehet, feladata repülőgéphordozó-csoportok, partvédelmi erődítmények és ellenséges infrastruktúra megsemmisítése.

A RIA Novosztyi hírügynökség nyilvánosságra hozott információkra hivatkozva azt írta, hogy a Poszejdon hossza 20 méter, átmérője 1,8 méter, tömege pedig 100 tonna.