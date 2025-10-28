ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
Orosz Oresnyik rakéta
Nyitókép: Russian MoD

Beüzemeli a brutális orosz rakétákat Fehéroroszország

Infostart / MTI

Decemberben állítják hadrendbe Fehéroroszországban az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszert.

„Az Oresnyik telepítési feltételeinek megteremtése a végéhez közeledik a Fehérorosz Köztársaságban. Idén decemberben hadrendbe állítják, ezért minden vita lezárult az Oresnyik létjogosultságáról” – mondta Natalja Ejszmont, a fehérorosz elnök szóvivője.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencián az Oresnyik fehéroroszországi telepítését övező vitákkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy azok akkor maradnak abba, ha a Nyugat „felhagy az eszkalációval”. „Ott ezt azonban nem akarják” – tette hozzá.

„Ezeknek a fegyvereknek a fehéroroszországi telepítése nem más, mint válaszlépés a régióban tapasztalható eszkalációra és a jelenlegi fenyegetésekre. Tehát, kérem, hagyjuk ezt a témát, és ne beszéljünk többet az Oresnyikről" – mondta az elnök.

Felhívta a figyelmet arra, hogy öt európai ország már bejelentette arra irányuló szándékát, hogy területén közepes hatótávolságú rakétarendszereket állomásoztasson. Egyben hangsúlyozta, hogy az Oresnyik telepítése nem minősül agresszív lépésnek.

„Az arra irányuló kísérletek, hogy katonai fölényt teremtsenek határainkon, aláássák gazdaságunkat, és azt célozzák, hogy folyamatosan társadalmi nyugtalanságot provokáljanak, és Minszket idegen akarat alá rendeljék. Mi pedig minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy erre válaszoljunk. Megvannak a lehetőségeink. Támogatásra számíthatunk a testvéri Oroszország részéről. De alapvetően nem keressük a konfrontációt” – szögezte le a fehérorosz elnök.

Lukasenka kijelentette továbbá, hogy Minszk senkit sem fenyeget, mindössze saját biztonságára ügyel. Hangsúlyozta, hogy Fehéroroszország nyitott az építő jellegű párbeszédre és a feszültség enyhítését szolgáló kölcsönös lépésekre. „Amennyiben nyugati partnereink erre hajlandóak, sem mi, sem Oroszország nem maradunk adósaik” – fogalmazott a fehérorosz elnök.

