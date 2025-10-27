Hamarosan több mint félmillió Amazon-dolgozó helyét vehetik át robotok

Az Egyesült Államok második legnagyobb munkáltatójaként az Amazon több százezer raktári dolgozót foglalkoztat, hatalmas sofőrhálózatot, és élen jár a technológia használatában a munkaerő toborzása, ellenőrzése és irányítása terén is. Ám a vállalat belső dokumentumai szerint 2033-ig akár 600 ezer amerikai alkalmazott helyét válthatja ki robotokkal, miközben a termékértékesítés volumenét megkétszerezi – írja a The New York Times cikke nyomán az Index.

A kiszivárgott információk alapján a cég működésének körülbelül 75 százalékát automatizálná, ami 2027-ig 160 ezer új munkahely létrehozását tenné feleslegessé. Az amerikai lap számításai szerint

ez termékenként átlagosan 30 cent költségcsökkenést eredményezne, ami 2025 és 2027 között összesen mintegy 12,6 milliárd dolláros megtakarítást jelenthet.

A dokumentum szerint a vállalat a társadalmi ellenállás kezelésére is kidolgozta már a tervet: a vállalat szóvivői a nyilvánosság felé igyekeznek kerülni az „automatizálás” vagy „mesterséges intelligencia” kifejezéseket, helyette a „fejlett technológia” vagy a „cobot” (emberrel együttműködő robot) kifejezéseket használják, hogy barátságosabb színben tüntessék fel a fejlesztéseket. Emellett a cég közösségi projektekben való részvétellel is próbálja ellensúlyozni a negatív hatást, illetve megőrizni „jó vállalati polgár” képét.

A szivárogtatásra reagálva az Amazon hangsúlyozta, hogy az információk csak részlegesek és hiányosak, nem tükrözik a teljes toborzási stratégiát, valamint a vezetőknek sem ad utasítást bizonyos kifejezések kerülésére.

Leszögezték: a vállalat szerint továbbra is munkahelyeket teremt, bár elismerik, hogy a robotika kulcsszerepet játszik a jövőbeli működés hatékonyságának növelésében.

Daron Acemoglu, Nobel-díjas közgazdász szerint viszont az Amazonnak példátlan érdeke fűződik a teljes automatizálás megvalósításához, és ha ez sikerül, a vállalat az Egyesült Államok egyik legnagyobb munkaadójaként „nettó munkahelyrombolóvá” válhat.

A szakember úgy véli, ha a vállalat költséghatékonyan be tudja vezetni az automatizálást, a modellt más cégek is gyorsan átvehetik, beindítva egy olyan folyamatot, ami alapvetően fogja átformálni a munkaerőpiacot.