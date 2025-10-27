ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Az American Airlines amerikai légitársaság repülőgépei állnak a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtéren a virginiai Arlingtonban 2020. március 25-én. A koronavírus-járvány országok közötti terjedésének megfékezése érdekében bevezetett kényszerintézkedések miatt az American Airlinesnak jelentős kapacitáscsökkentést kellett végrehajtania és súlyos anyagi veszteséget szenvedett.
Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds

A hatóságok lefotóznak minden külföldit, aki átlépi az Egyesült Államok határát

Infostart

Az Egyesült Államok új szabályt vezetett be pénteken: ezentúl minden, nem amerikai állampolgárt kötelezően lefotóznak a szárazföldi határokon és a repülőtereken, amikor belépnek vagy kilépnek az országból.

Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) már közel egy évtizede használ biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összeveti az utazók arcát az útlevélben szereplő fényképpel.

Ezt a rendszert most kiterjesztik, hogy minden nemzetközi amerikai repülőtéren képeket gyűjtsenek az utasokról az új, pénteken bejelentett szabály alapján. A felvételeket akár 75 évig is megőrizhetik a belbiztonsági hatóságok.

Az új szabály december 26-án lép életbe, de a program teljes bevezetése évekig is eltarthat - írja a Telex.

Jessica Turner, a hivatal szóvivője szerint a terv teljesíti a kongresszus azon kívánságát, hogy az Egyesült Államokba belépő és az azt elhagyó külföldi állampolgárokat biometrikusan rögzítsék. Ez „a biztonság fokozásáról és a bevándorlási törvények betartásáról szól”.

A képrögzítéshez eddig a CBP által telepített, de nem a hivatal tulajdonában lévő kamerákat használták, ezért volt szükség arra, hogy a tisztviselők is lefotózzák az utasokat. Az arcfelismerő technológia egyre több országban elterjedt, ám a szakértők szerint komoly adatvédelmi aggályokat vet fel a visszaélés lehetősége miatt.

