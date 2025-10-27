A hatóságok lefotóznak minden külföldit, aki átlépi az Egyesült Államok határát

Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) már közel egy évtizede használ biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összeveti az utazók arcát az útlevélben szereplő fényképpel.

Ezt a rendszert most kiterjesztik, hogy minden nemzetközi amerikai repülőtéren képeket gyűjtsenek az utasokról az új, pénteken bejelentett szabály alapján. A felvételeket akár 75 évig is megőrizhetik a belbiztonsági hatóságok.

Az új szabály december 26-án lép életbe, de a program teljes bevezetése évekig is eltarthat - írja a Telex.

Jessica Turner, a hivatal szóvivője szerint a terv teljesíti a kongresszus azon kívánságát, hogy az Egyesült Államokba belépő és az azt elhagyó külföldi állampolgárokat biometrikusan rögzítsék. Ez „a biztonság fokozásáról és a bevándorlási törvények betartásáról szól”.

A képrögzítéshez eddig a CBP által telepített, de nem a hivatal tulajdonában lévő kamerákat használták, ezért volt szükség arra, hogy a tisztviselők is lefotózzák az utasokat. Az arcfelismerő technológia egyre több országban elterjedt, ám a szakértők szerint komoly adatvédelmi aggályokat vet fel a visszaélés lehetősége miatt.