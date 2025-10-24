ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 24. péntek Salamon
Rendõrök és járókelõk a párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka alatt 2025. október 20-án, miután elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Videók: újabb szellemes reklám használja fel a Louvre kirablását

Infostart

Reklámot készített a német mozgólétra-gyártó cég, amelynek darus létrájával kirabolták a híres párizsi Louvre múzeumot.

Élt az alkalommal a német cég, amelynek az egyik darus létrájával az ékszerrablók kirabolták a párizsi Louvre múzeumot. Éppen a napoban került elő egy videófelvétel, amelyen két rabló a létrával ereszkedik le, majd robogóval elmenkül.

A német cég, amelynek egyik terméke az a bizonyos létra, mint az Index megírta a BBC cikke alapján, most reklámot tett közzé, amelyben magát népszerűsíti a következő szöveggel:

„Ha gyorsan kell mozognia. A Böcker Agilo 42 m/perc sebességgel szállítja 400 kg súlyú kincseit – csendesen, mint egy suttogás!”

„A bűncselekmény természetesen elítélendő, ez számunkra teljesen egyértelmű. De ez egy lehetőség volt számunkra, hogy a világ leghíresebb és leglátogatottabb múzeumát felhasználva egy kis figyelmet szerezzünk cégünknek” – nyilatkozta Alexander Böcker, a cég ügyvezető igazgatója.

Íme az eredeti felvétel a rablásról, ahogy az elektromos létrán ereszkednek lefelé a Louvre oldalán:

Ez pedig a német cég reklámja:

Magyarországon a Nemzeti Múzeum készített egy szellemes reklámot, amely gyorsan terjed a közösségi oldalakon:

@magyarnemzetimuzeum ?A Louvre október 17-ei, Arsène Lupinhez illő kirablása most ismét a múzeumok és műkincsek felé fordította a világ figyelmét. ?️ Hazánk történelme sem mentes a krimibe illő műkincsek körüli bűnügyektől, gondoljunk csak a Seuso-kincsek rejtélyes történetére. (A fantasztikus római kori kincsek most biztoságban pihennek épületünk falai között és várják a látogatókat!) ?Múzeumi műkincsrablás azonban eddig csupán egyszer történt Magyarországon. 1983. november 5-én a budapesti Szépművészeti Múzeumból hét mestermű tűnt el az éjszaka leple alatt. Köztük Raffaello Esterházy‑Madonnája, valamint Giorgione, Tintoretto és Tiepolo alkotásai. A lopás értéke meghaladta a másfél milliárd forintot, és hónapokig tartó nyomozás követte, míg a festmények egy részét Görögországban, egy kolostornál megtalálták, a tetteseket pedig elfogták. Maximálisan együtt érzünk a francia kollégákkal és reménykedünk, hogy azelőtt előkerülnek a műkincsek, hogy kár érné őket, de a humor mindig segít átvészelni a kríziseket. Ha érdekel a múzeumok világa és a tárgyak mögött rejlő történetek, kövesd oldalunkat! ? #louvre #műkincs #rablás #MagyarNemzetiMúzeum #kincs ♬ Pink Panther Intro - Henry Mancini

A vasárnapi rablás során nyolc felbecsülhetetlen értékű darabot loptak el a francia koronaékszereket tartalmazó gyűjteményből. A nyomozás zajlik, a tettesek még nincsenek meg, de szerdán újranyitott a Louvre.

párizs

louvre

nemzeti múzeum

létra

