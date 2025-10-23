ARÉNA - PODCASTOK
Szélvihar, áramszünet Franciaországban – felénk tart Benjamin

Infostart / MTI

Erős széllökések sújtották csütörtökön Franciaország jelentős részét, amelyek következtében országszerte több mint 100 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltás - közölte az hálózatárt felelős állami vállalat, az Enedis.

A Benjamin nevű vihar csütörtökön erős széllökéseket okozott az ország nagy részén, nagy hullámokkal az Atlanti-óceán és a La Manche csatorna partján - közölte a Météo-France, amely a közleménye szerint a százból 19 megyében hirdetett másodfokú (narancsszínű) riasztást erős szél, eső, árvíz vagy magas hullámok miatt.

A meteorológiai intézet a La Manche csatorna partján található Sainte-Marie-des-Monts-ban óránként 116 kilométeres, Saint-Clément-des-Baleines-ben, Ré szigetén 142 kilométeres, Cap-Ferret-ben 132 kilométeres, míg a szárazföldön, a délnyugati Bordeaux-ban 94 kilométeres széllökéseket mért. A tramontana hideg északi szél várhatóan tovább erősödik, a széllökések elérhetik az óránkénti 160-170 kilométeres sebességet is Korzika szigetén.

A meteorológiai intézet szerint a szél várhatóan csütörtök estére csillapodik.

Az Enedis szerint több mint 100 ezer háztartás volt áram nélkül csütörtök délelőtt Franciaország-szerte, főként a délnyugati Nouvelle-Aquitaine (45 ezer), a keleti Bourgogne-Franche-Comté (15 ezer) és a közép-franciaországi Auvergne-Rhône-Alpes (15 ezer) régiók területén.

At Atlanti-óceán partján található megyékben az erős szél "nagyon erős hullámokat és átmeneti tengerszint-emelkedést" okoz - figyelmeztetett a Météo-France.

Biarritzban a városháza felszólította a lakosságot, hogy "legyen rendkívül óvatos az erős hullámzás veszélyével szemben". A város fő strandján homokkal töltött nagy zsákokat állítottak fel a hullámok feltartóztatására és az épületek védelmére.

Bordeaux-ban és Párizsban az önkormányzat bezárta a parkokat és a temetőket a leszakadó ágak, illetve a fák kidőlésének veszélye miatt.

A kedvezőtlen időjárás miatt az állami vasúttársaság, az SNCF bejelentette, hogy csütörtökön egyes vonalakon szüneteltetik a regionális vonatok közlekedését, másokon pedig csökkentik a sebességet, de a nagysebességű vonatok (TVG) továbbra is menetrendszerűen közlekednek.

