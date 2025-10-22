Leidiótacsimpánzozta a NASA igazgatóját Elon Musk

A techmilliárdos Elon Musk folyamatosan sértegeti Sean Duffyt, a NASA ideiglenes igazgatóját az X-en közzétett posztjaiban, miután az űrügynökség bejelentette, hogy a milliárdos vállalata elveszítheti egyik fontos szerződését – írja a 24.hu összefoglalója.

Sean Duffy újra megnyitná a következő emberes holdra szállás megvalósításáról szóló pályázatot, mivel Musk cége szerinte nagy lemaradásban van.

Elon Musk SpaceX nevű űrcége még 2021-ben szerződött a NASA-val arról, hogy Starship nevű űrhajójukkal landoljanak az Artemis-3 küldetés asztronautái a Hold felszínén. A missziót jelen állás szerint legkorábban 2027 közepén valósítanák meg, ám a Starship egyelőre még csak tesztrepüléseit végzi – változó sikerrel –, így egyáltalán nem biztos, hogy addigra készen áll majd a bevetésre. A NASA vezetése ezért úgy döntött, lehetővé teszik más űrcégeknek, hogy versenybe szálljanak a SpaceX-szel.

Musk enneknem örül, a bejelentés óta ugyanis szinte pihenés nélkül ír és oszt tovább bejegyzéseket, amelyek Sean Duffy alkalmasságát kérdőjelezik meg. A milliárdos többek között azt mondta a NASA igazgatójáról, hogy „kétjegyű az IQ-ja”, „egy idióta, aki megöli a NASA-t”, „olyan, mint egy csimpánz: csak a fára mászáshoz ért”. Utóbbi megjegyzésével egyébként az igazgató múltjára utalt, Duffy ugyanis korábban favágóként dolgozott, és világbajnoki címet szerzett fára mászásban.