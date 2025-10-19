"Nincsenek királyok" - tüntetések Donald Trump ellen

A "Nincsenek királyok" ("No Kings") címen meghirdetett tiltakozásokon egyebek közt az elnök illegális bevándorlókkal szembeni intézkedéseit bírálták, a kormányzási stílusát pedig "diktatúrához" hasonlították.

Az első becslések szerint több tízezren gyűltek össze New York belvárosában és Washington központi részén, a National Mall területén. A főváros elővárosaiban, a belvárosba vezető sugárutak mentén is több helyen szerveztek helyi megmozdulásokat. A résztvevők "No Kings" feliratú, valamint demokráciát támogató és antifasiszta üzeneteket tartalmazó táblákkal vonultak fel. A Demokrata Párt egyik fellegvárának tartott Kaliforniában is több helyen szerveztek tiltakozásokat.

"I hear very few people are gonna be there" -Donald Trump, 10/15/25 pic.twitter.com/l9cnqxcAMb — Maine (@TheMaineWonk) October 19, 2025

A megmozdulásokhoz csatlakozott több vezető demokrata politikus, köztük Chuck Schumer, a Kongresszus felsőházának vezető demokrata szenátora, valamint a szélsőbaloldalhoz sorolt, demokratákhoz közelálló független szenátor, Bernie Sanders.

Mike Johnson, a Kongresszus alsóházának republikánus elnöke Amerika-ellenes megmozdulásnak minősítette a tüntetéseket, és úgy vélte, hogy a résztvevő szervezetek listáján számos antikapitalista, marxizmust támogató található, valamint a terrorszervezetnek minősített Antifa-mozgalomhoz közelálló személyek voltak jelen.

Előzetesen Egyesült Államok-szerte több mint 2000 helyszínre jelentettek be tiltakozásokat aktivisták és civil szervezetek.

Donald Trump januári hivatalba lépése óta az amerikai baloldal harmadik alkalommal szervezett összehangolt országos akciónapot a republikánusok vezette kormányzat ellen.