ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 19. vasárnap Nándor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bernie Sanders vermonti demokrata szenátor, elnökjelölt-aspiráns beszédet mond az amerikai Demokrata Párt 2020-as elnökválasztásra készülő elnökjelölt-aspiránsainak We The People című közös kampányestjén a washingtoni Warner Színházban 2019. április 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Michael Reynolds

"Nincsenek királyok" - tüntetések Donald Trump ellen

Infostart / MTI

Donald Trump elnök és politikája elleni tiltakozásul összehangolt tüntetéseket tartottak az Egyesült Államok számos nagyvárosában.

A "Nincsenek királyok" ("No Kings") címen meghirdetett tiltakozásokon egyebek közt az elnök illegális bevándorlókkal szembeni intézkedéseit bírálták, a kormányzási stílusát pedig "diktatúrához" hasonlították.

Az első becslések szerint több tízezren gyűltek össze New York belvárosában és Washington központi részén, a National Mall területén. A főváros elővárosaiban, a belvárosba vezető sugárutak mentén is több helyen szerveztek helyi megmozdulásokat. A résztvevők "No Kings" feliratú, valamint demokráciát támogató és antifasiszta üzeneteket tartalmazó táblákkal vonultak fel. A Demokrata Párt egyik fellegvárának tartott Kaliforniában is több helyen szerveztek tiltakozásokat.

A megmozdulásokhoz csatlakozott több vezető demokrata politikus, köztük Chuck Schumer, a Kongresszus felsőházának vezető demokrata szenátora, valamint a szélsőbaloldalhoz sorolt, demokratákhoz közelálló független szenátor, Bernie Sanders.

Mike Johnson, a Kongresszus alsóházának republikánus elnöke Amerika-ellenes megmozdulásnak minősítette a tüntetéseket, és úgy vélte, hogy a résztvevő szervezetek listáján számos antikapitalista, marxizmust támogató található, valamint a terrorszervezetnek minősített Antifa-mozgalomhoz közelálló személyek voltak jelen.

Előzetesen Egyesült Államok-szerte több mint 2000 helyszínre jelentettek be tiltakozásokat aktivisták és civil szervezetek.

Donald Trump januári hivatalba lépése óta az amerikai baloldal harmadik alkalommal szervezett összehangolt országos akciónapot a republikánusok vezette kormányzat ellen.

Kezdőlap    Külföld    "Nincsenek királyok" - tüntetések Donald Trump ellen

egyesült államok

donald trump

tüntetések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rézdrótokon függő civilizáció: most minden a kábeleken múlik

Rézdrótokon függő civilizáció: most minden a kábeleken múlik
Minden, ami modern, rézzel kezdődik. Az elektromos autótól a mesterséges intelligenciáig. A bányák késnek, az ércek szegényebbek, a világ pedig egyre éhesebb az energiára, amit réz nélkül lehetetlen szállítani. Ez a fém lett az ipari forradalom új hőse. Nem látványos, de pótolhatatlan. Az árfolyam emelkedése így nem a piac szeszélye, hanem a civilizáció fizikai törvénye.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat az atomhatalom határmenti konfliktusában, megszületett a megállapodás

Fordulat az atomhatalom határmenti konfliktusában, megszületett a megállapodás

Pakisztán és Afganisztán vasárnap azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsenek a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata

Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata

Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

'No Kings' protests draw huge crowds as anti-Trump rallies sweep across US

The demonstrations against the US president - which Republicans had called "hate-America rallies" - were boisterous but peaceful.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 19. 06:00
Donald Trump: megsemmisítettünk egy kábítószert szállító tengeralattjárót
2025. október 18. 21:26
Hadgyakorlatok Venezuelában: kész az Egyesült Államok elleni védelmi terv
×
×
×
×