Eleve sérülten küldték le a Titant a Titanichoz - Felelőtlenségek sorát tárta fel a tengeralattjáró szakértői papírja

Az Oceangate nem tesztelte megfelelően a járművet, amelynek valós teherbírásával még a tervezők sem voltak tisztában; az utasok úgy szálltak be a Titanba, hogy aláírtak egy nyilatkozatot, amely szerint az egy kísérleti hajó, amelyet a hatóságok nem vizsgáltak meg, nem hitelesítettek, ezért a merülés során megsérülhetnek, vagy akár meg is halhatnak. Ez derült ki a Titan tengeralattjáró katasztrófájának szakértői jelentéséből.

A cég egyik dolgozója figyelmeztette a vállalat vezetését a parti őrség szabályaira, de a vezérigazgató ezt azzal intézte el, hogy ha a parti őrség gondot okozna, akkor venne magának egy kongresszusi képviselőt, és az elintézné az ügyet - olvasható még a jelentésben, amelynek megállapításait korábban az InfoRádió Aréna című műsorának vendége, Balogh Tamás műemlékvédelmi szakjogász, hajóroncskutató, hajózástörténeti szakíró, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Hajózástörténeti Egyesületének elnöke, a Magyar Búvár Szakszövetség tudományos bizottságának vezetője is megelőlegezte.

"A kivitelezésben közreműködött egyik beszállítót például, amikor a törvényszéki vizsgálóbiztos kérdezte, hogy »van-e önnek végzettsége, képzettsége ilyen típusú hajótestek előállítására«, akkor a válasz az volt, hogy »nem, nincs, de értek hozzá«."

Már azzal az anyaggal is baj volt, amiből ez a merülőhajó épült - tette hozzá a szakértő.

"A szénszálas műanyag, amit felhasználtak a nyomásviselő test előállításához, az erre a célra nem feltétlenül alkalmas. Tipikus, jól ismert meghibásodási folyamata a rétegleválás; ez megtörtént a Titan esetében is."

Ráadásul a Titan eleve sérülten merült le.

"A hajó életében volt egy 7 hónapos periódus, amikor a szabad ég alatt tárolták, nem pedig zárt helyen. Ebben a periódusban például villámcsapás érte a hajót. Ez is az anyag károsodását idézhette elő, illetve a szerkezetében olyan változásokat okozhatott, amelyek eredményezhették azt az összeroppanási folyamatot, amely a tenger alatt 4 kilométerrel érte. Ugyanígy többször olyan mechanikai sérülés érte, amikor a fedélzetre vételkor nekiütődött annak a fémkeretnek, amely segítségével a hajó fedélzetére emelték, ami szintén elindíthatott ilyet."

A vizsgálóbizottság azt javasolja, hogy a hatóságok ezentúl sokkal szigorúbban ellenőrizzék a kereskedelmi célú mélytengeri expedíciókat.