2025. október 15. szerda Teréz
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Lángba borult a tömött busz, esélye sem volt a hátul ülőknek – videó

Infostart / MTI

A hatóságok szerint kedden Észak-Indiában tűz keletkezett egy buszon rövidzárlat miatt, amely gyorsan elborította a járművet, és legalább húsz ember meghalt.

A 35-50 utast szállító busz néhány perccel azelőtt indult útnak Dzsaiszalmerből Dzsodhpurba Rádzsasztán államban, amikor a tűz kiütött – közölte Mahant Pratap Puri, a helyi kormánypárt képviselője az AP hírügynökséggel.

„Az utasoknak nem volt idejük leszállni a buszról, mert a tűz gyorsan terjedt” – mondta Puri.

Tizenkilenc utas holttestét találták meg a buszban, egy ember pedig a kórházba szállítás közben meghalt égési sérülései következtében – számolt be Puri. Legalább 15 utas súlyosan megsérült, és kórházba szállították őket.

A füst alig öt perccel Dzsaiszalmer elhagyása után kezdett megjelenni a jármű végéből, feltehetően rövidzárlat miatt – tette hozzá a nyilatkozó. A sofőrnek sikerült megállítania a buszt az út szélén, egy katonai állomás közelében, de pillanatok alatt lángok borították el a járművet.

„Csak egy ajtó volt a le- és felszálláshoz. Sajnos a hátul ülő utasok nem tudtak kijutni, és élve megégtek” – mondta Puri, aki a helyszínen volt, amikor a helyi kormány és a katonai tisztviselők megkezdték a mentési munkálatokat.

A helyi kormány felhívást tett közzé, amelyben a hozzátartozókat kérte, hogy segítsenek azonosítani az áldozatokat.

