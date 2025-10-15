Húsz embert ölt meg eddig a hasadékvölgyi láz – ezt kell tudni az új járványról, ami Nyugat-Afrikában ütötte fel a fejét

Szeptember vége óta húsz ember halt bele a hasadékvölgyi lázba Szenegálban – jelentette be a nyugat-afrikai ország egészségügyi minisztériuma.
A három hete tartó járványban eddig összesen 171 fertőzést regisztráltak, 128 esetben már felépültek a páciensek. A járvány négy régióban jelent meg Szenegálban, a helyzet az északi Saint-Louis régióban a legsúlyosabb, ott jegyezték fel a legtöbb fertőzöttet.
A hasadékvölgyi láz (más néven Rift Valley láz) egy vírusos fertőzés, amely elsősorban állatokat érint, de átterjedhet emberre is. A lázzal, fej- és hasfájással, hányással és orrvérzéssel járó megbetegedést eddig csak Afrikában és az Arab-félszigeten észlelték.
KezdőlapKülföldHúsz embert ölt meg eddig a hasadékvölgyi láz – ezt kell tudni az új járványról, ami Nyugat-Afrikában ütötte fel a fejét
Az októberi vb-selejtezők lezárultával 28 hely kelt már el a jövő évi labdarúgó-világbajnokság 48-as mezőnyéből. A már biztos vb-résztvevők között mindössze egy az európai, másképpen: a kiadó húsz helyből tizenöt a mi kontinensünké lesz, három a Concacaf-zónáé, kettő pedig interkontinentális pótselejtezőn dől el.
Benyújtotta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány a társasházi építményi jog bevezetését célzó javaslatát. Ez bár bonyolultnak tűnik, de a szakma szerint mindenki csak nyerhet vele: a tervek szerint biztonságosabb lesz már a tervezőasztalról lakást vásárolni, illetve tisztább helyzetet teremt a fejlesztő és a bank számára is.