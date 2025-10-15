ARÉNA - PODCASTOK
test Lassa fever in vitro in a laboratory.
Nyitókép: SaevichMikalai/Getty Images

Húsz embert ölt meg eddig a hasadékvölgyi láz – ezt kell tudni az új járványról, ami Nyugat-Afrikában ütötte fel a fejét

Infostart

Szeptember vége óta húsz ember halt bele a hasadékvölgyi lázba Szenegálban – jelentette be a nyugat-afrikai ország egészségügyi minisztériuma.

A három hete tartó járványban eddig összesen 171 fertőzést regisztráltak, 128 esetben már felépültek a páciensek. A járvány négy régióban jelent meg Szenegálban, a helyzet az északi Saint-Louis régióban a legsúlyosabb, ott jegyezték fel a legtöbb fertőzöttet.

A hasadékvölgyi láz (más néven Rift Valley láz) egy vírusos fertőzés, amely elsősorban állatokat érint, de átterjedhet emberre is. A lázzal, fej- és hasfájással, hányással és orrvérzéssel járó megbetegedést eddig csak Afrikában és az Arab-félszigeten észlelték.

